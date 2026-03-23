Beaucoup de jardiniers le font : cette glu autour du tronc semble protéger vos fruitiers mais les fragilise en silence

Au printemps, nombre de jardiniers ceinturent leurs arbres fruitiers avec une glu arboricole censée les protéger. Mal posée sur le tronc, cette ceinture peut pourtant les étouffer en silence.

Autour de beaucoup d’arbres fruitiers, on voit au printemps une ceinture blanche et collante censée tenir pucerons, fourmis et chenilles à distance. Ce ruban de colle, vendu comme un geste simple et écologique, rassure les jardiniers qui redoutent de voir leur récolte grignotée. Sur le papier, ce piège mécanique semble idéal pour protéger le verger sans insecticide chimique.

Dans la réalité des jardins, un détail change tout : la façon de poser cette glu arboricole sur le tronc. Beaucoup l’étalent directement sur l’écorce, en croyant bien faire et en suivant parfois des notices peu claires. Ce geste rapide bouche pourtant les minuscules pores respiratoires du bois et prépare, discrètement, un terrain favorable aux maladies. De quoi intriguer quand on tient à ses pommes et ses pêches.

Glu arboricole : quand le piège autour du tronc affaiblit l’arbre fruitier

Sur un arbre fruitier, la bande de glu arboricole sert à stopper les insectes qui montent du sol vers les feuilles : fourmis qui élèvent les pucerons, chenilles rampantes, petits coléoptères. Posé en anneau, ce piège interrompt leur progression. Le problème commence quand la colle est en contact direct avec l’écorce sur tout le pourtour du tronc, comme un pansement hermétique.

L’écorce respire grâce à de minuscules ouvertures, les lenticelles, qui laissent passer l’air et participent aux échanges gazeux indispensables à la vie de l’arbre. Quand une couche épaisse de colle les obstrue, le bois s’étouffe peu à peu, la circulation de la sève se dérègle et le tronc se fragilise. Sous l’effet du soleil, certains composants pénètrent les tissus, provoquent des nécroses et ouvrent la porte aux champignons.

Poser la bande de glu sans toucher l’écorce : la méthode sûre pour vos fruitiers

Il existe une parade simple : la colle ne doit jamais toucher directement l’écorce. On enrobe d’abord le tronc avec un support intermédiaire, par exemple une bande de papier kraft robuste ou un film plastique rigide, bien serré en haut et en bas pour qu’aucun insecte ne puisse se faufiler. Sur ce manchon, on étale une bande de glu d’environ 10 centimètres de large, placée entre 60 et 80 centimètres du sol.

Un léger brossage de la zone avant la pose enlève mousses et écorces mortes, qui offriraient sinon des passages cachés. Il est utile de laisser une zone propre de 2 à 3 centimètres au-dessus de la partie collante, pour rattraper les coulures lors des journées chaudes, voire de coiffer le tout d’un petit chapeau en carton qui dévie l’eau de pluie. Ce soin évite que la colle s’étale sur le bois vivant.

Entretenir ce piège collant sans transformer le tronc en zone à risque

Une fois la protection en place, le suivi compte autant que la pose. Poussières, feuilles et insectes morts créent vite des ponts sur lesquels les fourmis passent sans se coller. Dès que la surface est sale à moitié, il faut remplacer le support. Un simple contrôle hebdomadaire suffit pour voir si la bande de glu bloque encore bien les insectes. À la fin des montées de pucerons et de chenilles, on retire tout : laissé toute l’année, le piège garde l’humidité contre le tronc et favorise la pourriture.