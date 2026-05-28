Boutures de rosiers ratées ? Ce geste précis sur l’écorce qu’un ancien m’a appris fait exploser le taux de reprise

Chaque année, des boutures de rosier finissent noircies au fond du pot. Un vieux jardinier m'a montré une entaille de l'écorce qui change radicalement ce scénario.

Au jardin, peu de déceptions rivalisent avec ces tiges de rosier qui noircissent doucement dans leur pot. On y croyait, on pensait déjà au futur massif, puis la bouture se ratatine, faute de racines, et finit au compost.

Un jour, un vieux jardinier a montré son couteau en disant que tout venait d’une simple entaille sur l’écorce. Depuis, cette petite blessure bien placée a sauvé bien des rameaux. Focus sur cette astuce d’ancien qui change tout.

Pourquoi les boutures de rosier pourrissent… et ce que change l’entaille de l’écorce

Nous avons tous déjà vu une tige promise à une belle vie finir brune, molle, puis couverte de moisissures. Trop d’eau stagnante, pas assez d’air, et surtout pas assez de racines formées rapidement : le fragment de bois s’épuise et les champignons gagnent.

Derrière l’écorce se cache pourtant une zone magique, le cambium. Quand on le stimule avec une micro-entaille de l’écorce, la plante réagit en fabriquant un épais cal cicatriciel, véritable coussin où naissent des dizaines de radicelles au lieu d’une seule.

Comment entailler l’écorce du rosier : le geste précis montré par un ancien

Tout commence par la bonne tige. On choisit un rameau de l’année, encore souple mais déjà un peu dur à la base, long de 15 à 20 cm, portant trois ou quatre bourgeons, sans fleurs ni boutons. Sécateur et couteau fin sont désinfectés soigneusement.

On coupe net sous un bourgeon, puis on incise verticalement la base sur environ 2 cm. Deux ou trois entailles fines suffisent pour soulever l’écorce verte et laisser apparaître le vert clair sans toucher le bois blanc. Sur Pause Maison, un lecteur résume : « Je n’avais jamais vu des boutures repartir aussi vite avant d’essayer cette méthode toute simple. »

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Taux de reprise Très élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’entaille met à nu le cambium sur plusieurs centimètres ; la plante forme un cal dense qui émet beaucoup plus de racines. 💡 Le petit plus : Sur les tiges très fines, on peut se contenter d’une seule entaille, mais parfaitement nette et régulière. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Couper trop profondément dans le bois ou laisser la bouture dans un substrat lourd et détrempé qui la fait pourrir.

Substrat, mini-serre et signes de réussite pour vos boutures de rosiers

Pour que ces futures racines respirent, le mieux reste un mélange très drainant : deux tiers de terreau léger pour semis ou bouturage, un tiers de sable de rivière. On procède ensuite en quelques gestes simples.

Remplir un pot percé de substrat et enfoncer la bouture sur un tiers de sa longueur.

Tasser délicatement autour de la zone entaillée.

Arroser pour humidifier sans noyer.

Coiffer avec la partie haute d’une bouteille en plastique transparente, bouchon fermé.

Cette « bouture à l’étouffée » recrée une atmosphère chaude et humide, comme sous serre. En quatre à six semaines, tige bien verte, bourgeons qui s’ouvrent et légère résistance en tirant signalent qu’un nouveau rosier peut être planté.