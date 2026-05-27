Tomates cerises : cette règle de taille que tout le monde applique ruine vos récoltes, mon voisin m’a expliqué pourquoi

Tout l’été, je traquais les gourmands de mes tomates cerises au sécateur, persuadé de bien faire. Jusqu’au jour où un voisin m’a révélé l’erreur qui coûtait cher à ma récolte.

L’été, le rituel est bien rodé : au moindre rayon de soleil, les sécateurs sortent et les gourmands des tomates sont pourchassés comme des intrus. Dans beaucoup de potagers, on a appris qu’il fallait absolument les couper pour avoir de beaux fruits.

Pourtant, sur les tomates cerises, ce réflexe a déjà gâché bien des récoltes. De plus en plus de jardiniers racontent que, depuis qu’un voisin passionné leur a expliqué pourquoi il ne touchait plus aux gourmands, leurs pieds se sont transformés en petits arbustes couverts de grappes… jusqu’en septembre.

Un gourmand de tomate cerise, à quoi ça ressemble vraiment ?

Un gourmand est cette petite tige qui naît dans l’angle entre la tige principale et une feuille. Au début, c’est presque invisible, juste un bourgeon vert coincé dans le creux. On lui a donné ce nom parce qu’on pensait qu’il « volait » la sève des fruits.

En réalité, sur une tomate cerise, ce gourmand se comporte comme une vraie tige secondaire : il fabrique des feuilles, puis des fleurs, puis des fruits. Le couper est revenu à supprimer une branche entière qui aurait porté plusieurs grappes. Autrement dit, on réduit la récolte au lieu de l’augmenter.

Nous avons tous déjà trop taillé : pourquoi la règle change pour les tomates cerises

Nous avons tous déjà suivi ce conseil appris dans les livres ou au rayon jardin : tout enlever, comme les professionnels. En maraîchage, cette taille stricte a eu du sens. Les producteurs ont conduit leurs tomates sur une seule tige pour obtenir de gros fruits calibrés, mûrs tous en même temps, parfaits pour la grande distribution.

Dans un potager familial, l’objectif est différent. Les tomates cerises, souvent à port buissonnant, profitent de leur ramification naturelle. Plus de feuilles signifie plus de photosynthèse, donc plus d’énergie pour fabriquer des fruits. Le feuillage forme aussi un parasol protecteur lors des canicules et, en évitant les coupes répétées, on limite les plaies qui ouvrent la porte au mildiou.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte Plus abondante 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Sur tomates cerises, chaque gourmand devient une tige fructifère : plus de feuilles pour capter la lumière, plus de grappes, et un feuillage-parasol qui protège les fruits tout en réduisant les plaies de taille propices aux maladies. 💡 Le petit plus : sélectionner deux ou trois gourmands vigoureux pour créer autant de tiges principales donne l’effet de plusieurs plants, sans travail supplémentaire. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : dénuder totalement un pied de tomate cerise en coupant tous les gourmands d’un coup, surtout par temps humide ou très chaud.

La bonne gestion des gourmands de tomates cerises, sans prise de tête

La méthode la plus simple consiste à ne plus tailler systématiquement. On peut garder les deux ou trois premiers gourmands bien placés pour former plusieurs tiges, en espaçant les plants et en prévoyant une cage ou plusieurs tuteurs en éventail, capables de porter le poids des grappes.

Ne rien toucher du tout a parfois transformé le potager en jungle. Si le cœur du plant reste constamment humide ou si des branches traînent au sol, il a été utile de supprimer quelques gourmands intérieurs, tôt le matin, lorsqu’ils mesuraient 5 à 7 cm. Et lorsque les premiers ont été coupés, il a suffi de laisser les suivants se développer pour retrouver des tomates cerises à profusion.

Sources Pleine Vie

«Voici pourquoi la tomate cerise française pourrait surpasser ses rivales marocaines»