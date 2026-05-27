Les jardiniers l'arrachent encore, pourtant cette « mauvaise herbe » fait pour votre gazon ce qu'aucun engrais ne peut

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Trifolium repens 🌸 Nom courant Trèfle blanc 📏 Dimensions 5 à 15 cm de haut x s’étend en tapis dense ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C environ 🍂 Feuillage Semi-persistant, trifolié, vert moyen à foncé

Dans beaucoup de jardins, le scénario se répète : on sort la tondeuse, on traque la moindre petite feuille ronde qui dépasse du gazon, et le fameux trèfle finit au tas de déchets verts. Pendant des années, cette plante basse, tapissante, a été classée d’office dans la case « mauvaise herbe », celle qu’on arrache sans réfléchir pour garder une pelouse uniforme, presque artificielle.

La donne a changé avec les sécheresses à répétition et le prix des engrais. Paysagistes et communes regardent désormais ce tapis de feuilles trifoliées d’un autre œil : semé dans les parcs, préservé dans les jardins privés, il sert de carburant naturel au reste de la pelouse. Et si cette petite plante, le trèfle blanc, était justement la seule à accomplir pour votre gazon ce que les sacs d’engrais ne font qu’imiter ?

Cette « mauvaise herbe » qui nourrit gratuitement votre gazon

La plante en question, c’est Trifolium repens, le trèfle blanc qui se faufile entre les brins d’herbe avec ses tiges rampantes et ses petites fleurs ivoire. Longtemps, le réflexe a été de le supprimer pour viser le fameux « gazon anglais ». Pourtant, ceux qui dessinent aujourd’hui les jardins contemporains l’ont remis au centre du jeu : dans de nombreuses pelouses modernes, il est laissé en place, voire carrément ajouté au mélange de semences.

Ce retournement n’a rien d’une lubie. Le trèfle blanc appartient à la grande famille des légumineuses ; sur ses racines se forment de petites boules, appelées nodosités, dans lesquelles des bactéries transforment l’azote de l’air en nourriture pour le sol. Autrement dit, cette prétendue indésirable agit comme un engrais vivant et c’est, parmi les plantes courantes d’une pelouse, quasiment la seule capable de fertiliser ainsi naturellement les graminées voisines.

Pourquoi nous avons eu tort de l’arracher dans la pelouse

Nous avons tous déjà rêvé d’un tapis vert uniforme, sans la moindre feuille différente. À force de poursuivre ce fantasme, beaucoup ont tondu très ras, arrosé souvent et vidé des boîtes d’engrais… tout en arrachant la moindre tache de trèfle. Résultat : un gazon fragile, qui jaunit au premier été sec, et un budget entretien qui s’est envolé.

La présence spontanée de trèfle blanc raconte pourtant quelque chose de votre sol : souvent un manque d’azote, parfois une tonte trop courte ou des arrosages superficiels. En s’installant, cette plante couvre le sol, ombrage la terre, limite l’évaporation et gêne la levée des vraies mauvaises herbes. Là où il prospère, la pelouse devient plus dense, plus verte, sans qu’aucun sac d’engrais chimique ne soit nécessaire.

Adopter le trèfle blanc : mode d’emploi pour une pelouse plus verte

Pour profiter de ses talents, rien de compliqué : si du trèfle est déjà là, on cesse de l’arracher, on relève la tonte autour de 6 cm et on espace un peu les passages de tondeuse. Certains complètent même le gazon avec du trèfle blanc nain, plus discret. En retour, la pelouse reste plus verte en été et ses fleurs nourrissent abeilles et bourdons.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Cette mauvaise herbe printanière qui ressemble à du gazon étouffe vos plantations si vous la laissez»