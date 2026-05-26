Tomates, courgettes, maïs… si vous ne les plantez pas fin avril, vous perdez 4 à 6 semaines de récoltes

Fin avril, une courte fenêtre s’ouvre pour installer au potager les légumes d’été les plus généreux, avant les grandes chaleurs. Quels choix et quels gestes garantissent des paniers bien remplis jusqu’aux premières gelées ?

Fin avril, le potager frémit : les journées s’allongent, les gels s’éloignent, mais beaucoup hésitent encore à sortir les stars de l’été. À force d’attendre le “moment parfait”, les plantations se retrouvent décalées… et les récoltes aussi.

Pourtant, certains légumes à planter fin avril adorent ce sol enfin tiède et cette lumière généreuse. Bien installés maintenant, ils profitent de tout le printemps pour s’enraciner et offrent dès l’été des récoltes abondantes.

Fin avril : la terre est prête pour les légumes d’été

Dans la plupart des régions de plaine, la fin avril signe la fin des grosses gelées et le vrai redoux. La température de l’air paraît douce, mais pour les légumes d’été, c’est surtout la chaleur du sol qui compte : vers 13 °C le maïs doux démarre bien, autour de 18 °C tomates, courgettes et haricots se lancent vraiment.

Un simple thermomètre planté à 10 cm de profondeur donne la mesure ; à défaut, la terre semble tiède au creux de la main en milieu de journée. Si elle reste lourde et froide, une bâche noire posée quelques jours réchauffe efficacement le futur carré de culture.

Tomates, courgettes, haricots et maïs : le carré ultra-productif

Nous avons tous déjà repiqué des tomates trop tôt ou semé des courgettes dans une terre fraîche, avec des plants qui ont végété. Une fois le sol vraiment réchauffé fin avril, les tomates se plantent en plein soleil, à environ 60 cm les unes des autres, bien tuteurées, avec un arrosage uniquement au pied. Sur de petites buttes espacées d’un mètre, deux plants de courgette profitent d’un paillage épais qui garde l’humidité et limite les mauvaises herbes.

Dans le même carré, les haricots verts sont semés en lignes espacées de 40 à 50 cm, à 3 ou 4 cm de profondeur dans un sol humide, puis buttés quand ils ont atteint une quinzaine de centimètres. Juste à côté, le maïs doux est semé en carrés plutôt qu’en longues rangées, les graines enfouies à 2 ou 3 cm de profondeur, avec 35 à 40 cm entre chaque pied : ce quadrillage favorise la pollinisation et promet de beaux épis sucrés au cœur de l’été.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Semaines de récolte gagnées 4 à 6 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Planter les légumes d’été dès que la terre est chaude donne plusieurs semaines de croissance et des récoltes plus longues. 💡 Le petit plus : En mai, bouturer dans l’eau les gourmands de tomates offre des plants gratuits. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Planter dans une terre froide et détrempée : graines qui pourrissent, plants qui stagnent ou gèlent.

Patate douce : l’alliée des étés brûlants

Pour prolonger la fête au potager, un autre légume gagne à être installé entre fin avril et fin mai : la patate douce. Cette liane aime un sol à 18–20 °C, riche, en plein soleil ; plantée sur une butte, à 30–40 cm sur le rang et 80–90 cm entre rangs, elle profite de l’été pour gonfler ses tubercules sucrés.

Son feuillage dense couvre vite la terre, comme un paillage vivant qui garde la fraîcheur et réduit la corvée d’arrosage. Placée près d’un carré de maïs et de haricots ou des planches de courgettes, elle prolonge les récoltes jusqu’à l’automne.