Spritz dépassé : ce cocktail rose pamplemousse-tequila bluffe tout le monde grâce à une finition inattendue

Marre du spritz orange trop amer ? Ce cocktail pamplemousse tequila ultra-frais, pensé pour les apéros d’été à la maison, cache une astuce de finition digne d’un bar.

Votre spritz habituel va vite prendre un coup de vieux : ce cocktail pamplemousse tequila cache une finition magistrale

Sur la table, un grand verre rempli de glace, couleur rose pâle, parfum d’agrume qui monte dès qu’on approche le nez. On s’attend à un spritz classique, pourtant, dès la première gorgée, quelque chose change sur les lèvres.

Moins sucré, plus vif, ce mix d’agrume, de bulles et de spiritueux fait soudain paraître l’Apérol un peu lourd. L’amertume chic du pamplemousse, la chaleur de la tequila et une touche finale bien pensée donnent à ce verre un vrai relief.

🛒 Les ingrédients indispensables Pour 1 grand verre de cocktail pamplemousse tequila. ✅ 4 cl de tequila blanco

✅ 8 cl de jus de pamplemousse rose frais

✅ 2 cl de jus de citron vert

✅ 5 cl d’eau gazeuse bien froide, 1 à 2 c. à soupe de sel, glaçons et 1 quartier de pamplemousse

Pourquoi ce cocktail pamplemousse tequila ringardise le spritz classique

Dans ce cocktail pamplemousse tequila, on troque l’amertume massive de l’Apérol pour quelque chose de plus net. Le pamplemousse rose apporte la fraîcheur, le citron vert la tension, la tequila blanco la charpente. D’ailleurs, l’eau gazeuse allège le tout sans noyer les arômes.

La finition magistrale : réussir le bord de verre salé

Le vrai coup de vieux pour le spritz se joue sur le bord du verre salé. Un fin liseré de fleur de sel réveille l’agrume, adoucit l’amertume et donne ce geste de dégustation façon bar à cocktails, sans matériel compliqué.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dans une petite assiette, verser le sel et, si l’on veut, un peu de zeste fin de pamplemousse. Technique : Passer un quartier de pamplemousse ou de citron vert sur le rebord du verre, puis le tremper dans le mélange salé, sur la moitié ou tout le tour. Cuisson : Remplir le verre de gros glaçons, verser la tequila, le jus de pamplemousse et le jus de citron vert, puis mélanger doucement. Finition : Compléter avec l’eau gazeuse bien froide sans casser les bulles, décorer d’un quartier de pamplemousse et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 min 🔍 Le secret de l’expert Le sel posé uniquement sur le bord ne sale pas tout le verre. Il adoucit l’amertume du pamplemousse, booste la salivation et prolonge les notes végétales et citronnées de la tequila. ✨ Le twist gourmand : Pour un twist encore plus gourmand, mélanger au sel un peu de zeste de pamplemousse et une pointe de piment doux. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter à tout prix un bord noyé sous une épaisse couche de sel fin iodé, qui ferait disparaître le goût du cocktail.

Variantes ultra-simples : rosé, sans alcool, version très fruitée

Envie de variantes ? On remplace la tequila par du vin rosé frais pour un spritz rosé pamplemousse, ou par un jus de raisin pour un mocktail sans alcool d’agrume pétillant. Pour quatre verres, on multiplie les quantités par quatre. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.