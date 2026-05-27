Apéros étouffants : cette entrée-apéro glacée au légume rôti et huile d’olive rafraîchit en une seule gorgée

Servie fraîche avec une goutte d’huile d’olive : le shot glacé au poivron qui rafraîchit l’apéro en une gorgée

Quand la terrasse se réchauffe mais que l’air reste léger, on a envie d’une gorgée qui rafraîchit net. Dans un petit verre glacé, ce rouge rubis de poivron rôti, tomate et concombre arrive comme une vague fraîche, lisse en bouche, presque fumée, puis nette et désaltérante.

Ni chips, ni énième tartinade : ce shot glacé au poivron se boit comme un petit cocktail sans alcool, entre soupe froide de poivron et léger gaspacho de poivron. Une simple goutte d’huile d’olive en surface, et l’entrée-apéro au poivron change de dimension ; reste à la réussir sans fadeur ni eau de vaisselle.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 poivrons rouges rôtis (≈600 g)

✅ 2 tomates mûres + 1/2 concombre (≈500 g au total)

✅ 1 gousse d’ail, 1,5 c.à.s. vinaigre de Xérès, sel, poivre

✅ 4 c.à.s. huile d’olive vierge extra + 100 ml d’eau très froide

Pourquoi ce shot glacé au poivron fait un carton à l’apéro

On est entre le gaspacho de poivron et le cocktail frais : texture lisse, format shot, zéro lourdeur. Servi à 4–6 °C, il nettoie le palais entre deux bouchées salées et évite l’effet soupe tiède qui plombe le début de soirée.

La méthode pour une soupe froide de poivron veloutée et intense

Tout se joue sur le poivron rouge rôti au gril du four à 230–250 °C, peau bien noircie et chair fondante. On le laisse ensuite suer dans un saladier couvert, on pèle sans rincer pour garder le jus concentré, puis on mixe finement avec les légumes crus et l’eau glacée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sous le gril du four à 230–250 °C, rôtir les poivrons entiers 15–20 min, en les retournant, jusqu’à peau bien noircie et chair souple. Technique : Les enfermer 10 min dans un saladier couvert, puis ôter peau, pédoncule et graines sans les rincer ; récupérer tout le jus. Couper tomates et concombre, écraser l’ail. Cuisson : Dans un blender, mixer poivrons, jus, tomates, concombre, ail, vinaigre, sel, huile et un peu d’eau très froide jusqu’à texture lisse, épaisse mais buvable ; ajuster eau, sel, vinaigre. Finition : Filtrer au chinois pour une version extra veloutée. Refroidir au moins 2 h au réfrigérateur (plus 20 min au congélateur si besoin), puis verser dans des verres à shot glacés.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 2 h 20 🔍 Le secret de l’expert Griller fort puis couvrir les poivrons concentre les sucres et aide la peau à se détacher. Servi à 4–6 °C avec un fin voile d’huile d’olive, le contraste gras / acidité renforce la sensation de fraîcheur. ✨ Le twist gourmand : Infuser l’huile d’olive avec zeste de citron ou basilic, et poser sur chaque shot une micro brunoise de concombre très croquante pour le contraste de textures. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Rincer les poivrons sous l’eau ou allonger trop avec de l’eau froide ; on lessive les sucs rôtis, on dilue la couleur et on obtient un simple jus de poivron.

Variantes, accords et conservation de cette entrée-apéro au poivron

Pour une version douce, on baisse un peu le vinaigre et on ajoute un peu plus de tomate. Pour plus de caractère, une pincée de piment doux fumé fonctionne bien. Le shot aime le pain grillé, olives, jambon cru, petits feuilletés, un rosé ou un blanc sec. On le garde 24 h maximum au réfrigérateur, dans une bouteille bien fermée.