Crumble aux myrtilles prêt en 35 minutes : ce geste interdit pour une croûte dorée qui craque sous la cuillère

Envie d’un dessert chaud-froid prêt en 35 minutes, avec un crumble aux myrtilles qui sent le beurre noisette et le sucre roux ? Voici comment obtenir une croûte qui craque sans sacrifier le jus des fruits.

35 minutes chrono pour ce crumble aux myrtilles dont la croûte dorée craque sous la cuillère

Quand le four s’ouvre, un nuage de beurre chaud, de sucre roux et de fruits noirs s’échappe. Les myrtilles ont éclaté, le jus violet nappe le plat et la surface dorée se fendille déjà sous la cuillère.

On veut ce contraste croquant-fondant sans passer des heures en cuisine : ce crumble myrtilles facile se prépare en quinze minutes, puis file au four. Le défi ? Garder le fruit juteux sous une croûte dorée qui craque vraiment.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base de fruits : 500 g de myrtilles fraîches ou surgelées, 60 g de sucre, zeste + 1 c. à soupe de jus de citron, 12 g de fécule de maïs, 1 pincée de sel

✅ Pâte à crumble : 120 g de farine de blé T45 ou T55

✅ 90 g de beurre demi-sel bien froid, en dés

✅ 80 g de sucre roux et 40 g de poudre d’amande

Les ingrédients pour un crumble aux myrtilles prêt en 35 minutes

Pour un crumble myrtilles rapide, on reste sur des ingrédients simples. Les myrtilles fraîches parfument plus, mais un crumble aux myrtilles surgelées non décongelées fonctionne tout aussi bien ; la fécule retient leur jus et protège la pâte.

La pâte à crumble qui croustille : la méthode en 3 gestes

Le secret de la croûte de crumble croustillante tient en trois gestes : sabler vite farine, poudre d’amande, sucre et beurre très froid ; émietter en grains irréguliers ; ne jamais tasser, pour que l’air circule et dore chaque morceau.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Mélanger myrtilles, sucre, citron, fécule, sel, verser dans un plat. Technique : Mélanger farine, poudre d’amande et sucre roux, ajouter le beurre froid et sabler du bout des doigts. Cuisson : Émietter la pâte sur les myrtilles sans tasser, enfourner 25 minutes pour un crumble myrtilles 180 °C, jusqu’à croûte dorée. Finition : Laisser reposer 10 minutes pour que le jus épaississe, servir tiède avec yaourt ou glace.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 35 min 🔍 Le secret de l’expert Fécule et beurre froid forment un duo gagnant. La fécule gélifie le jus des myrtilles, qui reste nappant au lieu de détremper la pâte. Le beurre très froid, sablé vite, fond en créant des alvéoles qui rendent la croûte friable et croustillante. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillère à café de vanille dans les myrtilles et quelques amandes effilées les cinq dernières minutes : parfum amplifié et vraie allure de pâtisserie maison. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Interdit de tasser la pâte ou d’utiliser du beurre mou : la croûte se compacte, cuit mal, s’imbibe de jus et perd tout son craquant en refroidissant.

Variantes, service et rattrapages

Ce crumble se sert tiède, avec yaourt nature bien froid ou glace vanille. Une partie des myrtilles peut être remplacée par framboises. En cas de croûte ramollie, cinq minutes au four chaud suffisent.