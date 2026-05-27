Apéro : cette tarte soleil feuilletée au pesto rouge express que mes invités s'arrachent, grâce à un détail tout bête

En dix minutes de montage, ma tarte soleil au pesto rouge a déclenché une bataille de torsades autour de la table. Derrière ce succès éclair, quelques gestes simples changent tout au moment de l’apéro.

À peine posée sur la table, la tarte soleil au pesto rouge a provoqué une petite ruée générale ; les torsades se sont arrachées en quelques secondes. Le feuilletage craquait sous les doigts, avec ce parfum de tomate confite, d’ail et de basilic qui donne tout de suite faim.

On parle pourtant d’une préparation express, montée en une dizaine de minutes, mais qui a tout d’une recette de traiteur. La clé : une tarte soleil au pesto rouge généreuse sans être lourde, avec un feuilletage qui reste bien gonflé et croustillant. En suivant quelques gestes précis, on obtient un centre fondant, des branches dorées et un vrai effet waouh à l’apéro.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 pâtes feuilletées rondes ≈ 230 g chacune

✅ 140 g de pesto rouge + 35 g de pignons de pin

✅ 35 g de parmesan râpé fin + 1 c. à café d’herbes de Provence + 1 pincée de piment d’Espelette

✅ 1 œuf + 1 c. à soupe de lait (15 ml) + 1 pincée de sel fin

Les ingrédients de ma tarte soleil au pesto rouge express

Pour que la tarte supporte l’enthousiasme des invités, on choisit une pâte feuilletée pur beurre, bien froide au moment du montage. Elle supporte mieux le façonnage en soleil et offre un feuilletage plus régulier.

Côté garniture, un pesto rouge épais est essentiel ; trop liquide, il détremperait la pâte. On cherche une texture onctueuse, riche en tomate et en fromage. Les pignons légèrement torréfiés apportent le croquant, le parmesan le côté salin, les herbes et le piment ce relief qui fait que l’on reprend une branche sans réfléchir. En bonus, on peut prévoir mozzarella bien égouttée, tapenade, harissa ou tomates séchées pour les variantes.

Étape par étape : former une tarte soleil parfaite sans se louper

Le premier réflexe à adopter est de rester léger sur la quantité de pesto. Une fine couche suffit à parfumer chaque torsade tout en laissant le feuilletage lever. On laisse 1 cm de bord nu pour éviter les fuites à la cuisson.

Le façonnage en soleil se joue ensuite au millimètre. Le verre posé au centre sert de repère pour découper 16 branches régulières. Quand on torsade, on tourne chaque bande deux fois, fermement mais sans écraser ; les couches de pâte doivent rester aérées. Enfin, la dorure se passe en film très fin, juste pour la couleur, sans faire couler sur la plaque.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Étaler une pâte sur plaque avec papier cuisson, napper d’une fine couche de pesto en laissant 1 cm de bord, puis ajouter pignons torréfiés, parmesan, herbes et piment. Technique : Recouvrir avec la deuxième pâte, poser un verre au centre pour marquer le cœur et découper 16 bandes du bord jusqu’au cercle. Cuisson : Torsader chaque bande deux fois sans écraser, dorer à l’œuf battu avec lait et sel en couche fine et enfourner à 190 °C chaleur tournante pendant 18 à 22 minutes. Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes, transférer sur une planche et servir quand le centre est encore tiède et les branches bien croustillantes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert Une couche de pesto rouge très fine limite l’humidité et laisse le feuilletage se développer ; l’air piégé entre les couches se dilate à 190 °C, ce qui donne ce relief bien gonflé. Les torsades formées sans pression gardent des couches aérées, la dorure légère colore sans coller les plis, et les pignons torréfiés à sec ajoutent du goût sans ajouter d’eau. ✨ Le twist gourmand : Pour une version plus fromagère, ajouter 60 g de mozzarella très bien égouttée en petits morceaux sur le pesto, avec un peu de parmesan en plus pour un cœur bien filant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Charger trop en pesto ou en fromage humide ; la pâte se détrempe, reste plate et perd tout son côté croustillant.

3 variantes express et un service waouh pour votre tarte soleil au pesto rouge

Pour une version piquante, on mélange une petite cuillère de harissa au pesto rouge avant de l’étaler ; la chaleur relève le goût de tomate sans dominer. Ambiance anti-gaspi : une fine couche de tapenade ou quelques tomates séchées hachées sous le pesto intensifient le parfum et utilisent les restes du frigo.

Côté service, la tarte sort du four 5 à 10 minutes avant l’apéro, juste le temps que le centre se détende tout en restant chaud. Sur une grande planche, avec les torsades bien écartées, chacun attrape sa branche du bout des doigts. On l’accompagne d’un dip yaourt-citron ou d’une crème de feta légère, de crudités croquantes et de jambon cru ; un rosé frais ou un blanc sec complètent parfaitement cette tarte soleil au pesto rouge qui disparaît toujours un peu trop vite.