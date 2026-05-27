Thé vert : cette routine "santé" peut ruiner votre sommeil et votre fer, une nutritionniste m’a tout fait changer

Pendant dix ans, une simple théière de thé vert rythmait mes journées, censée apaiser mon corps et mon esprit. Jusqu’à ce qu’une nutritionniste démonte cette routine tasse par tasse.

Je buvais du thé vert depuis dix ans en pensant faire le bon choix : une nutritionniste m’a fait reconsidérer toute ma routine

Odeur végétale, vapeur légère, chaleur dans les mains : au fil des années, on associe ce thé vert fumant à un réflexe santé. Une bouilloire, un sachet, et la sensation rassurante d’avoir fait quelque chose de bien pour son corps, matin après matin.

Jusqu’au jour où une nutritionniste pose trois questions simples : combien de tasses, à quelles heures, dans quel état de faim. Soudain, boire du thé vert tous les jours ne paraît plus forcément neutre. Sommeil léger, estomac qui brûle, fer en baisse peuvent aussi venir de cette habitude.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Thé vert en vrac : 4 g pour 2 tasses

✅ Thé noir ou blanc : 2 g pour 1 tasse du matin

✅ Rooibos nature : 2 g pour la tasse du soir

✅ Eau plate : 2 L dont 1 L hors infusions

Avant : ce que je ne voyais pas dans ma routine de thé vert quotidienne

Avant cet échange, on enchaînait parfois quatre grandes tasses sans cadre. Le thé remplaçait le petit-déjeuner, suivait les repas très chaud, tenait lieu de coupe-faim. Résultat discret : nervosité, réveils nocturnes, reflux, fer limite aux prises de sang. Sans jamais relier ces signaux au contenu de la théière.

La technique d’infusion qui change tout (température, durée, sucre)

Le déclic vient de la technique. On garde 2 g de feuilles pour 250 ml d’eau, chauffée autour de 70 °C pour le thé vert. Deux à trois minutes d’infusion suffisent. Au-delà, amertume, caféine et tanins explosent, irritent l’estomac et gênent l’absorption du fer, sans bénéfices supplémentaires. Mieux vaut plusieurs tasses légères qu’une théière très concentrée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Noter pendant deux jours heures, quantités, contexte et sensations après chaque tasse. Technique : Peser 2 g de feuilles pour 250 ml, adapter température et durée. Cuisson : Réserver thé vert et noir au matin et au début d’après-midi. Finition : Instaurer une pause thé après 16 h et loin des repas riches en fer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de préparation ≤ 5 min/jour 🔍 Le secret de l’expert Fractionner les tasses et infuser à chaleur douce permet de garder les antioxydants tout en limitant caféine, tanins et troubles digestifs. ✨ Le twist gourmand : Servir le thé vert légèrement refroidi avec un zeste d’agrume ou quelques feuilles de menthe au lieu de le boire brûlant et acide. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser infuser longtemps un thé très chaud et en boire des mugs toute la journée, surtout à jeun ou collé aux repas.

Ma nouvelle journée type de boissons : le planning que vous pouvez copier

Une fois ces réglages posés, la journée change. Le matin, une tasse de thé noir ou vert accompagne le petit-déjeuner. En début d’après-midi, un thé vert léger ou blanc soutient la concentration. Après 16 h, on coupe la caféine : eau en priorité, puis un rooibos le soir, sans oublier que ces tasses ne remplacent pas l’hydratation. Pour beaucoup, une à trois tasses de thé par jour suffisent largement, sans boire en continu.