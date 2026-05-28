Fraisiers, tomates : ce geste brutal conseillé par les anciens en juin bouleverse vos récoltes d’août

Au printemps, un ancien du village m’ordonne de couper les premières fleurs de mes fraisiers de première année et de mes tomates. Sur le moment, j’ai cru sacrifier ma récolte… jusqu’à ce que l’été m’apporte une tout autre surprise.

Au printemps, les premières fleurs de fraisiers et de tomates font battre le cœur de tout jardinier. On imagine déjà les saladiers de fraises et les plats de pâtes nappés de sauce maison, quand un ancien du village lâche sa phrase, implacable : « Coupe les premières fleurs. » De quoi rester planté là, sécateur en main, partagé entre envie d’obéir et peur de tout gâcher.

Ce petit sacrifice, pourtant, a fait ses preuves dans les potagers familiaux. Les anciens ont observé que ce geste, posé au bon moment et sur les bons plants, changeait complètement la récolte de l’été suivant. Tout l’enjeu est de savoir quand il améliore la vigueur des fraisiers et des tomates… et quand il ruine la future cueillette.

Ce que les anciens avaient compris : l’énergie d’un plant n’est pas infinie

Un fraisier comme un pied de tomate dispose d’une réserve d’énergie limitée, qu’il doit partager entre racines, feuilles, fleurs et fruits. Si la plante se met à fructifier trop tôt, elle construit peu de racines, reste chétive, sensible au manque d’eau et aux maladies tout l’été, même si elle donne quelques fruits précoces.

Les jardiniers d’autrefois avaient remarqué que des plants un peu « bridés » au départ devenaient ensuite de véritables blocs de verdure, capables de porter plus de fleurs sans s’épuiser. C’est particulièrement vrai pour les fraisiers de première année : ceux dont on a sacrifié les premières fleurs ont ensuite offert, pendant 3 à 4 saisons, des récoltes plus régulières et des fruits plus généreux.

Fraisiers vs tomates : quand couper les premières fleurs, quand les garder

Sur un fraisier de première année, fraîchement planté, couper les premières hampes florales est un excellent calcul. Pendant le mois qui suit la plantation, on supprime chaque petit bouquet de fleurs par temps sec, en sectionnant proprement la hampe à sa base. L’énergie se concentre alors sur les racines et le collet, qui s’épaississent et préparent plusieurs années de bonnes récoltes. À l’inverse, sur un fraisier déjà installé, enlever les fleurs fait seulement perdre la récolte.

Pour les tomates, la règle change. En pleine saison, on ne coupe pas les fleurs : ce sont les futurs fruits. On retire plutôt les gourmands, ces tiges secondaires qui poussent à l’aisselle des feuilles et pompent la sève. Pincés tôt entre le pouce et l’index, ils laissent la plante concentrer sa force sur quelques tiges principales. On n’enlève les premières fleurs que sur un plant très chétif, juste repiqué, ou fin août pour aider les derniers fruits déjà formés à mûrir.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain sur 3 à 4 saisons Très élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant les premières fleurs des fraisiers fraîchement plantés, l’énergie est redirigée vers un système racinaire puissant et un collet robuste, ce qui donne ensuite des plants plus vigoureux et des fruits plus généreux. 💡 Le petit plus : pratiquer ce geste un matin sec puis pailler autour du pied limite le stress hydrique et les maladies liées aux éclaboussures. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Couper les fleurs des fraisiers déjà bien installés, ou supprimer celles des tomates en pleine saison, fait seulement perdre des fruits sans vraiment renforcer les plants.

Le rituel de juin qui fait la différence en août

Une fois les premiers bouquets gérés, tout se joue dans un petit tour hebdomadaire au potager. Sur les fraisiers, on surveille les stolons, ces longues tiges rampantes qui cherchent à coloniser le rang : on coupe ceux dont on n’a pas besoin à 1 à 2 cm du pied. Sur les tomates, on traque les gourmands dès leur apparition. Ce simple entretien limite le feuillage inutile, améliore l’aération et réduit les maladies comme le mildiou.

Pour s’y retrouver, un mémo suffit :

Fraisier planté ce printemps : couper toutes les premières fleurs pendant un mois, puis gérer les stolons.

: couper toutes les premières fleurs pendant un mois, puis gérer les stolons. Fraisier déjà installé : garder les fleurs, ne supprimer que les stolons en trop.

: garder les fleurs, ne supprimer que les stolons en trop. Tomate en forme : garder les fleurs, pincer régulièrement les gourmands.

: garder les fleurs, pincer régulièrement les gourmands. Tomate chétive ou fin août : enlever quelques fleurs pour aider la plante à s’installer ou à finir de mûrir ses fruits.

Avec ce rituel, la différence saute aux yeux quand arrivent les récoltes d’août.