Canicule : ce déchet de jardin que vous jetez encore sauve vos légumes et vous évite des heures d’arrosage

En 2025, certains potagers ont traversé la canicule avec un seul arrosage hebdomadaire grâce à un simple déchet de jardin. Comment ce paillage maison a-t-il tout changé ?

Les soirs de canicule, beaucoup de jardiniers ont passé l’été un arrosoir à la main, à tenter de sauver salades flagadas et tomates assoiffées. Le sol se craquelait, l’eau disparaissait en quelques minutes, et chaque restriction préfectorale ressemblait à une menace pour le potager familial.

Pourtant, certains potagers ont traversé les étés 2025-2026 presque sans arrosage grâce à un geste d’une simplicité désarmante : étaler un paillage épais fait maison, à partir d’un “déchet” que l’on jetait autrefois. Des tontes de gazon séchées et des feuilles mortes, posées au pied des légumes, ont changé la donne.

Ce “déchet de jardin” qui arrose vos légumes à votre place

Le principe est enfantin : au lieu de laisser la terre nue, on la couvre avec des déchets verts du jardin. Cette couverture isole le sol, comme une couette. Des tests ont montré que l’évaporation de l’eau est alors quasiment divisée par trois, avec une économie de 25 à 50 % d’eau sur la saison. Dans les jardins bien paillés, le sol est resté frais et meuble alors que les allées voisines étaient brûlées.

Bonne nouvelle, ces déchets sont déjà chez vous : tontes de pelouse, feuilles mortes, broyat de tailles d’arbustes. La loi anti-gaspillage a d’ailleurs rendu le tri des biodéchets obligatoire depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, et le ministère de la Transition écologique rappelle qu’ils représentent environ un tiers de nos poubelles. Les utiliser en paillage, c’est respecter la loi tout en bichonnant son potager.

Comment installer ce paillage pour tenir la canicule sans arrosoir

Nous avons tous déjà étalé une montagne de tonte fraîche qui a noirci, senti mauvais et attiré les limaces. La clé a été de changer ce réflexe. Le bon geste : tondre, laisser sécher l’herbe 24 à 48 heures en couche fine, puis l’étaler en tapis de 3 à 5 cm sur un sol déjà arrosé. Le collet des plants reste dégagé pour éviter les pourritures.

Sur les zones les plus exposées, beaucoup de jardiniers ont ajouté par-dessus une couche plus légère de feuilles mortes ou de broyat, jusqu’à 10 voire 15 cm autour des tomates, courgettes et poivrons. Avec ce “sandwich” de paillis, un potager familial a souvent été arrosé seulement une fois par semaine, même en plein épisode de fortes chaleurs.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau 25 à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le paillis de tontes séchées, feuilles mortes et broyat forme un écran contre le soleil et le vent, garde l’humidité en profondeur et, en se décomposant, enrichit le sol en humus. 💡 Le petit plus : alterner fines couches de tonte bien sèche et de feuilles broyées évite les paquets compacts et limite les attaques de limaces. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : entasser une couche épaisse de tonte fraîche sur un sol sec et non désherbé, au risque de fermentation, de racines asphyxiées et d’invasion de limaces.

Moins d’eau, moins de déchets, plus de récoltes : le cercle vertueux

Cette couverture végétale a déjà transformé le quotidien de nombreux jardiniers : une heure passée à pailler a fait gagner jusqu’à dix heures de désherbage et d’arrosage. Le sol est resté friable, les légumes ont mieux supporté les coups de chaud, et les récoltes se sont montrées plus régulières, même sur les variétés réputées “capricieuses”.

Petit bonus écologique : au lieu de remplir le coffre pour aller à la déchèterie, les sacs de déchets verts sont restés au jardin. Les tonnages à traiter ont baissé, tout comme la facture d’eau. Un simple tapis de “déchets” au pied des légumes a ainsi relié confort du jardinier, respect de la loi sur les biodéchets et potager généreux, y compris sous la canicule.