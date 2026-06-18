Canicule : cette habitude d’arroser le potager le soir gaspille la moitié de l’eau et ruine vos légumes en silence

Sous la canicule, l’arrosage du potager le soir rassure mais laisse vos légumes assoiffés. Que se passe-t-il vraiment dans la terre brûlante ?

Trente-cinq degrés, l’air qui tremble au-dessus des dalles, les salades pendantes comme des mouchoirs mouillés. En rentrant du travail, le réflexe est le même partout : on remplit l’arrosoir et on décide d’arroser le potager le soir, quand le soleil cogne un peu moins.

Cette habitude semble pleine de bon sens, puisqu’on pense limiter l’évaporation. D’ailleurs, en période de canicule, c’est exactement le moment où l’eau reste coincée en surface au lieu de descendre. Et ce simple détail suffit à gaspiller la moitié de l’arrosage… et à épuiser les légumes.

Pourquoi l’arrosage du soir laisse vos légumes assoiffés

Après une journée à plus de 30 °C, le sol se comporte comme une plaque encore brûlante. La surface a un peu refroidi, mais les couches juste en dessous gardent la chaleur. Quand on fait un arrosage du soir, l’eau s’étale dans cette zone chaude, circule mal et s’évapore vite.

Résultat : une grande partie de l’eau reste dans les premiers centimètres, sans jamais toucher les racines profondes. En arrosant un peu tous les soirs, on apprend aux plantes à vivre en surface. Le moindre coup de chaud brûle alors cette fine couche humide et tout le potager repart assoiffé.

Feuillage mouillé le soir : autoroute pour le mildiou

Nous avons tous déjà arrosé en rentrant, vers 18 ou 19 h, en offrant une vraie douche aux tomates, courgettes ou pommes de terre. Le feuillage reste trempé des heures entières, tandis que l’air reste tiède. Dans ce bain chaud et humide, les maladies cryptogamiques se régalent.

Mildiou sur les tomates et les pommes de terre, oïdium sur les courgettes : quelques soirs d’arrosage mal placé suffisent pour voir apparaître taches brunes et feuilles comme brûlées. Si l’on n’a vraiment pas d’autre choix que le soir, il faut viser uniquement la terre, avec un arrosage au pied précis.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau estimée ≈ 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En arrosant tôt le matin, entre 5 h et 7 h, on vise un sol encore frais : l’eau a le temps de descendre jusqu’aux racines, la surface sèche vite et les champignons disposent de beaucoup moins d’humidité pour se développer. 💡 Le petit plus : Ajoutez 5 à 8 cm de paillage bien réparti : il garde la fraîcheur, limite l’évaporation et permet d’espacer nettement les arrosages. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arroser tous les soirs en douchant les feuilles : l’eau stagne dans la couche chaude, les racines restent superficielles et le potager devient une cible idéale pour le mildiou.

Le bon timing et les gestes qui changent tout

Le meilleur moment pour arroser le jardin en été se situe tôt le matin, idéalement entre 5 h et 7 h. Le sol est encore frais, l’air aussi : l’eau pénètre profondément, nourrit les racines pour la journée et s’évapore beaucoup moins qu’en soirée.

En pleine terre, mieux vaut un arrosage copieux tous les deux ou trois jours qu’un petit coup chaque soir. On arrose longuement au pied, on laisse sécher la surface, puis on vérifie au doigt à 2 ou 3 cm de profondeur avant de ressortir l’arrosoir.