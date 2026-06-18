Terrasse qui se fissure : les paysagistes alertent sur ces 4 plantes très courantes à bannir du bord des dalles

À force de voir des terrasses se fissurer, les paysagistes alertent : certaines plantes décoratives provoquent de lourds dégâts sous les dalles. Lesquelles éloigner d’urgence du bord de votre terrasse, et par quoi les remplacer sans mauvaise surprise ?

L’image est parfaite : un dîner d’été, des guirlandes lumineuses, et tout autour de la terrasse, un rideau de verdure foisonnante. Bambou, glycine, figuier, saule… Sur les catalogues, ce décor de carte postale semble sans risque.

Les paysagistes, eux, ont tiré la sonnette d’alarme : sous les dalles, certaines racines travaillent comme de véritables vérins et font bouger tout l’ouvrage. Leur verdict est clair : il existe des plantes à ne pas planter près d’une terrasse.

Sous la terrasse, une guerre souterraine invisible

Les racines ne s’arrêtent jamais au pied du tronc. Attirées par l’humidité sous les dalles et le frais de la maison, elles avancent en silence, soulèvent progressivement la terrasse, font sauter les joints et déforment les bordures maçonnées.

Les terrasses légères, posées sur lit de sable ou sur plots, ont été les premières à souffrir. Mais même une dalle béton bien armée finit par se fissurer quand un système racinaire puissant s’y appuie pendant des années, saison après saison.

Le verdict des paysagistes : ces 4 plantes n’ont plus leur place près des terrasses

En tête de la liste noire, le bambou traçant : ses rhizomes filent à toute vitesse et passent sous les carreaux comme des tiges d’acier. Juste derrière viennent la glycine, le figuier et les saules, aux racines si assoiffées qu’elles fracturent murs et dalles.

Face à ce quatuor, les professionnels sont catégoriques : pas de plantation à moins de deux mètres du bord de la terrasse. Le figuier et les grands saules se réservent pour le fond du jardin, le bambou se cultive en bac étanche ou derrière une barrière anti-rhizomes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Budget travaux préservé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En respectant une distance minimale de 2 m entre bambou traçant, glycine, figuier, saules et la terrasse, les racines les plus agressives restent loin des dalles et ne peuvent plus les soulever. 💡 Le petit plus : Tracer grossièrement sur papier la terrasse, la maison et la place de chaque arbre avant de planter aide à visualiser les distances et à éviter les futures mauvaises surprises structurelles. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Planter un bambou traçant ou un saule pratiquement collé aux dalles, sans barrière anti-racines sérieuse, uniquement parce que le rendu est joli sur le moment, au risque d’une terrasse gondolée en quelques années.

Quelles plantes inviter, alors, au bord de la terrasse ?

Bonne nouvelle : il existe des voisins de terrasse totalement pacifiques. Lavande, romarin, thym, sauge officinale ou origan forment des bordures parfumées, très mellifères et aux racines sages, parfaites à quelques centimètres seulement des dalles.

On peut aussi miser sur des petits érables, hortensias ou agrumes en grand pot, ou sur des grimpantes plus douces comme clématites et jasmin étoilé, installées en contenants. La règle d’or reste simple : vérifier la taille adulte… et tenir les racines conquérantes à distance.