Canicule : les maraîchers du sud misent sur ce vieux pot en terre cuite qui remplace l’oya à 30 € sans gaspiller d'eau

Quand la canicule grille le potager et que les restrictions d’eau tombent, les maraîchers du sud dégainent une astuce low-tech redoutable. Leur oya maison pot en terre cuite change tout, pour quelques euros seulement.

La scène est connue : le thermomètre grimpe, la terre se fendille, et le potager ressemble à un terrain vague dès 14 h. On a beau arroser le soir, au matin tout est déjà sec, surtout en pleine canicule où les restrictions d’eau se sont multipliées.

Face à ce stress, beaucoup ont craqué pour les oyas du commerce, ces jolies jarres en terre cuite enterrées… à près de 30 € pièce. Pourtant, les maraîchers du sud ont gardé une longueur d’avance avec une version ultra simple et presque gratuite : leur oya maison pot en terre cuite fabriqué avec les vieux pots qui traînent derrière les serres.

Pourquoi abandonner l’oya à 30 € (et la bouteille plastique)

Dans un vrai potager, il faudrait souvent une dizaine de points d’arrosage enterrés. À 30 € l’un, la facture a vite explosé, alors qu’un grand pot en terre cuite brut de 10 à 15 litres coûte 2 à 5 €, voire rien du tout en récup. Les pros ont simplement détourné ce pot bon marché pour obtenir la même irrigation douce, compatible avec les arrêtés de restriction.

Nous avons tous déjà testé ou vu la bouteille plastique enterrée au pied des tomates. Elle a semblé maligne, mais l’eau y a surtout humidifié les 10 premiers centimètres du sol, là où elle s’est évaporée très vite. Les racines profondes, qui plongent à 40 ou 50 cm, ont été peu servies… et le plastique est resté un déchet à gérer.

Le principe : un simple pot qui transpire au rythme des racines

Le secret de cette astuce tient à la terre cuite microporeuse. Enterré près des plantes, le pot se remplit d’eau et laisse suinter le liquide lentement par capillarité : plus le sol s’est asséché, plus il attire l’eau à travers la paroi. La surface reste presque sèche, il y a moins de mauvaises herbes et les maladies comme le mildiou ont été limitées. Des tests ont montré une économie de 50 à 70 % d’eau par rapport à un arrosage en surface.

Concrètement, il suffit de choisir un pot non vernissé, de boucher fermement le trou avec un bouchon de liège, puis de l’enterrer entre les plants en laissant dépasser 2 à 3 cm de col. On remplit d’eau, on couvre d’une soucoupe ou d’une pierre plate, et le réservoir a permis de passer de l’arrosage quotidien à un remplissage tous les 3 à 4 jours en plein été, encore plus espacé avec un bon paillage.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau estimée 50 à 70 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La terre cuite non vernissée est microporeuse : le pot enterré se comporte comme une éponge inversée. Le sol sec “tire” l’eau à travers la paroi, exactement au niveau des racines, sans ruissellement ni évaporation en surface. 💡 Le petit plus : ajoutez un paillage épais autour du pot pour garder la fraîcheur et espacer encore vos passages d’arrosage, même pendant les pointes de chaleur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : utiliser un pot vernissé ou en plastique, ou laisser l’ouverture à nu : l’eau ne diffuse pas correctement, s’évapore vite et peut devenir un nid à moustiques.

Bien régler son système pour tenir tout l’été

Pour des tomates, les maraîchers placent le pot à 15 ou 20 cm du pied ; un modèle d’environ 20 cm de diamètre irrigue un cercle de 25 à 30 cm autour de lui. Nous avons tous déjà stressé avant un départ en vacances ; avec ce système, la vitesse à laquelle le pot se vide a servi de repère pour ajuster la fréquence de remplissage selon le sol, sableux ou argileux.

La première fois, on a rempli le pot et on a arrosé largement autour pour bien lancer la capillarité. Ensuite, il a suffi de vérifier le niveau par un coup d’œil rapide au col, puis de rentrer les pots en hiver pour éviter qu’ils ne se fendent avec le gel. Une poignée de pots en terre cuite ont changé la vie des maraîchers du sud ; ils peuvent, eux aussi, aider votre potager à traverser l’été sans soif ni facture d’eau affolante.

Sources Le Chasseur Francais

«Fabriquer un oya pour moins de 5 e lastuce econome pour arroser malin»