Ne faites plus cuire ce légume d’été : cette entrée crue citron-parmesan qui fond en bouche va vous surprendre
Courgettes tièdes et aqueuses vous lassent en plein été ? Ce carpaccio de courgettes crues, citron et parmesan, cache un geste simple pour les rendre incroyablement fondantes.
Arrêtez de faire cuire vos courgettes : le carpaccio cru ultra frais qui fond en bouche
Quand le thermomètre grimpe, on rêve d’assiettes fraîches, parfumées de citron et d’herbes, plutôt que d’une poêlée fumante. La courgette gardée crue reste ferme, juteuse, avec cette couleur vert d’eau qui évoque aussitôt les déjeuners au jardin.
Servie en carpaccio de courgettes crues, cette recette sans cuisson courgettes, relevée de citron et de parmesan, devient une entrée fraîche qui fond littéralement en bouche. Quelques gestes précis suffisent pour transformer un légume du quotidien en vraie bouffée d’été ensoleillé.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 2 courgettes moyennes bien fermes (env. 400 g)
- ✅ 1 citron jaune non traité (zeste + 3 cl de jus)
- ✅ 40 g de parmesan en copeaux + 10 g de pignons de pin
- ✅ 4 cl d’huile d’olive extra-vierge, basilic, ail, fleur de sel, poivre
Pourquoi vous devriez arrêter de faire cuire vos courgettes tout l’été
À la poêle, la courgette rend de l’eau, se ramollit, perd ce goût vert délicat. On ajoute crème ou fromage pour compenser, et l’assiette devient lourde, surtout en plein été.
En version crue, les tranches ultra fines restent croquantes au cœur et soyeuses en surface. Assaisonnées d’huile d’olive et de citron, elles composent un carpaccio de courgettes d’été léger, vif, parfait en courgettes crues en entrée.
Pas à pas : réussir le carpaccio de courgettes crues qui fond en bouche
Tout se joue sur l’épaisseur. On tranche la courgette en rubans translucides, à la mandoline ou à l’économe, en gardant la peau pour la couleur et la tenue.
Disposées en rosace sur une assiette très froide, ces lamelles attendent un assaisonnement citronné qui va les détendre sans les cuire. En quelques minutes, on obtient un carpaccio de courgettes citron parmesan au moelleux spectaculaire.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver, sécher les courgettes, retirer les extrémités puis les trancher en lamelles ultra fines. Les disposer en rosace sur une assiette froide.
- Technique : Griller les pignons de pin à sec dans une petite poêle, en remuant, jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Laisser refroidir.
- Cuisson : Mélanger l’huile d’olive, le jus de citron, la fleur de sel, le poivre et éventuellement l’ail râpé. Arroser les courgettes de ce mélange, puis ajouter le zeste.
- Finition : Parsemer de copeaux de parmesan, de pignons grillés et de basilic déchiré. Laisser reposer 3 à 5 minutes avant de servir très frais.
Twists d’été : pesto citronné, câpres, feta ou pecorino
Pesto citronné, câpres, feta ou pecorino twistent ce carpaccio.
En bref
- 🥒 Courgettes d'été servies en carpaccio de courgettes crues citron parmesan, sans cuisson, pour une entrée fraîche prête en quelques minutes.
- 🥗 Étapes clés pour trancher ultra fin, assaisonner au citron, ajouter pignons et parmesan afin d'obtenir un carpaccio de courgettes d'été très fondant.
- ✨ Astuces finales, twists pesto citronné, feta ou pecorino et erreurs à éviter promettent un carpaccio de courgettes crues aussi léger que spectaculaire.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité