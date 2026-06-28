Ne faites plus cuire ce légume d’été : cette entrée crue citron-parmesan qui fond en bouche va vous surprendre

Courgettes tièdes et aqueuses vous lassent en plein été ? Ce carpaccio de courgettes crues, citron et parmesan, cache un geste simple pour les rendre incroyablement fondantes.

Arrêtez de faire cuire vos courgettes : le carpaccio cru ultra frais qui fond en bouche

Quand le thermomètre grimpe, on rêve d’assiettes fraîches, parfumées de citron et d’herbes, plutôt que d’une poêlée fumante. La courgette gardée crue reste ferme, juteuse, avec cette couleur vert d’eau qui évoque aussitôt les déjeuners au jardin.

Servie en carpaccio de courgettes crues, cette recette sans cuisson courgettes, relevée de citron et de parmesan, devient une entrée fraîche qui fond littéralement en bouche. Quelques gestes précis suffisent pour transformer un légume du quotidien en vraie bouffée d’été ensoleillé.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 courgettes moyennes bien fermes (env. 400 g)

✅ 1 citron jaune non traité (zeste + 3 cl de jus)

✅ 40 g de parmesan en copeaux + 10 g de pignons de pin

✅ 4 cl d’huile d’olive extra-vierge, basilic, ail, fleur de sel, poivre

Pourquoi vous devriez arrêter de faire cuire vos courgettes tout l’été

À la poêle, la courgette rend de l’eau, se ramollit, perd ce goût vert délicat. On ajoute crème ou fromage pour compenser, et l’assiette devient lourde, surtout en plein été.

En version crue, les tranches ultra fines restent croquantes au cœur et soyeuses en surface. Assaisonnées d’huile d’olive et de citron, elles composent un carpaccio de courgettes d’été léger, vif, parfait en courgettes crues en entrée.

Pas à pas : réussir le carpaccio de courgettes crues qui fond en bouche

Tout se joue sur l’épaisseur. On tranche la courgette en rubans translucides, à la mandoline ou à l’économe, en gardant la peau pour la couleur et la tenue.

Disposées en rosace sur une assiette très froide, ces lamelles attendent un assaisonnement citronné qui va les détendre sans les cuire. En quelques minutes, on obtient un carpaccio de courgettes citron parmesan au moelleux spectaculaire.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, sécher les courgettes, retirer les extrémités puis les trancher en lamelles ultra fines. Les disposer en rosace sur une assiette froide. Technique : Griller les pignons de pin à sec dans une petite poêle, en remuant, jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Laisser refroidir. Cuisson : Mélanger l’huile d’olive, le jus de citron, la fleur de sel, le poivre et éventuellement l’ail râpé. Arroser les courgettes de ce mélange, puis ajouter le zeste. Finition : Parsemer de copeaux de parmesan, de pignons grillés et de basilic déchiré. Laisser reposer 3 à 5 minutes avant de servir très frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps 10 min + 3 à 5 min 🔍 Le secret de l’expert Des tranches fines s’attendrissent légèrement grâce au citron et au sel ; l’huile d’olive les enveloppe et donne cette impression de fondant en bouche. ✨ Le twist gourmand : Préparer un pesto très fluide basilic, parmesan, pignons et citron, puis en disposer quelques traits fins sur le carpaccio juste avant de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter les grosses courgettes et les tranches épaisses ; trop de citron ou un repos trop long au frais feront rendre de l’eau et ramollir les lamelles.

Twists d’été : pesto citronné, câpres, feta ou pecorino

Pesto citronné, câpres, feta ou pecorino twistent ce carpaccio.