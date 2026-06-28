Hiver : ce petit accessoire de vos bouteilles à glisser dans les pots avant que vos plantes ne jaunissent

En plein hiver, vos plantes d’intérieur semblent tenir bon alors que leurs racines baignent dans l’humidité. Les fleuristes misent sur un bouchon en liège au fond des pots pour limiter les dégâts et garder le mystère sur leur geste précis.

Vitres embuées, radiateurs allumés… et au pied des plantes, une pellicule blanche qui s’installe discrètement. L’hiver, les pots se transforment vite en petits marécages où les racines étouffent, même quand le feuillage reste encore bien vert. Le décor est cosy, mais le sol l’est beaucoup moins.

Les fleuristes, eux, ont appris à dompter cette humidité stagnante qui fait jaunir les feuilles et ramollit les tiges. Leur secret tient dans un geste presque invisible, glissé au fond du pot avec un objet qu’on croyait réservé aux soirs de fête. Un détail qui change tout pour garder des plantes d’intérieur bien vertes tout l’hiver.

Hiver : le moment où vos plantes boivent trop… malgré vous

Quand la lumière baisse, les plantes grandissent moins vite et consomment moins d’eau. Pourtant, par habitude, on a souvent continué à arroser comme en été. Le terreau est alors resté humide trop longtemps, l’air a circulé difficilement et les fameux champignons d’hiver se sont installés en surface.

On les voit sous forme de duvet blanc ou gris, parfois accompagnés d’une odeur de moisi. La base des tiges a pu devenir molle, les feuilles ont jauni, signe que les racines commençaient à manquer d’oxygène. Dans un pot peu drainé ou posé sur une soucoupe toujours pleine, la pourriture n’a pas tardé à s’installer.

Le geste de fleuriste : un bouchon en liège dans les pots

Pour limiter ces excès d’eau, beaucoup de fleuristes glissent un bouchon en liège naturel au fond du pot, sous la couche de drainage. Issu du chêne-liège, ce matériau léger et alvéolé a créé de petites poches d’air et a absorbé une partie de l’excédent d’humidité, sans se dégrader trop vite. Nous avons tous déjà vu traîner un bouchon propre après un dîner ; une fois coupé en deux ou en quartiers, il a trouvé sa place dans les fonds de pots, surtout pour les plantes qui détestent avoir “les pieds dans l’eau”.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Bénéfice clé moins de racines noyées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le liège est composé de milliers de petites alvéoles remplies d’air. Placé au fond du pot, il crée des espaces de respiration pour les racines et aide l’excédent d’eau à se répartir au lieu de stagner au même endroit, ce qui freine l’apparition des champignons. 💡 Le petit plus : casser le bouchon en plusieurs morceaux augmente la surface de contact avec la terre et améliore encore la gestion de l’humidité, surtout dans les pots moyens ou les jardinières. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : compter sur le liège dans un pot non percé ou continuer à arroser aussi souvent qu’en été : les racines finissent quand même par pourrir.

Les bons réflexes pour que le liège garde vos plantes bien vertes

Le bouchon ne remplace pas un pot percé ni un bon terreau, il les complète. Avant chaque rempotage, il a fallu choisir un liège naturel, propre et sec, éviter les modèles synthétiques ou très parfumés, puis déposer un ou deux morceaux au fond, sous les billes d’argile ou les graviers, avant d’ajouter le substrat.

Ensuite, tout se joue dans de petits gestes réguliers :

espacer les arrosages en hiver et vérifier la terre avec le doigt avant d’ajouter de l’eau ;

vider la soucoupe quelques minutes après l’arrosage pour que l’eau ne remonte pas ;

aérer la pièce et retirer les feuilles mortes posées sur le terreau ;

réserver cette astuce surtout aux pothos, ficus, monsteras, bégonias, aromatiques ou agrumes en pot, et rester prudent avec les cactus et succulentes qui demandent surtout un substrat très drainant.