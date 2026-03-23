Ce chou asiatique pousse en 30 jours : les jardiniers pressés doivent le semer dès maintenant

Au potager comme sur balcon, un chou asiatique bouscule les habitudes en remplissant vos rangs en quelques semaines seulement. Semé dès maintenant, le pak-choï promet des récoltes express avant même l’été.

Les jardiniers pressés la connaissent bien : cette période où l’on rêve de récolter vite, sans attendre des mois que les rangs se remplissent. Entre deux giboulées, on scrute la moindre pousse, en se demandant quel légume pourrait vraiment démarrer au quart de tour.

Bonne nouvelle, il existe un légume-feuille venu d’Asie qui coche exactement cette case. Ce chou compact, à la fois décoratif et gourmand, peut passer de la graine à l’assiette en quelques semaines seulement, en pleine terre comme en jardinière. Et la fenêtre idéale pour le semer commence maintenant.

Pak-choï, le chou chinois qui file plus vite que les autres

Le pak-choï, ou chou chinois pak choï, appartient à l’espèce Brassica rapa subsp. chinensis. Ses côtes blanches charnues portent des feuilles vert foncé, au goût doux avec une touche de moutarde. En cuisine, il se glisse aussi bien dans un wok minute que dans une soupe façon ramen ou une salade croquante de jeunes feuilles.

Au potager, sa force tient à sa vitesse. Les premières récoltes de feuilles tendres arrivent en environ 30 jours, et les plants bien formés se cueillent en 30 à 50 jours selon la météo et la richesse du sol. Pour un chou, c’est un rythme record qui permet de remplir chaque trou laissé libre entre deux cultures.

Quand et comment semer le pak-choï pour en profiter d’urgence

Au printemps, on peut semer le pak-choï sous abri dès que la terre se réchauffe un peu, en protégeant avec un châssis ou un voile de forçage si les nuits restent fraîches. Une fois le risque de gel passé, le semis direct en pleine terre devient très simple. En fin d’été, des semis d’août à septembre offrent une belle récolte d’automne.

Le semis reste classique : lignes espacées d’environ 30 cm, graines placées à 1 cm de profondeur dans un sol meuble et riche. Quand les jeunes plants portent quelques vraies feuilles, on éclaircit pour ne garder qu’un pied tous les 25 à 30 cm. En pot ou en jardinière profonde, le même espacement fonctionne très bien sur un balcon.

Les gestes qui font vraiment gagner des jours de croissance

Pour que ce sprinter garde son avance, le sol doit rester fertile et frais. Une couche de compost bien mûr, complétée par un peu de corne broyée et de terreau, suffit à lancer la machine. Ce chou aime l’eau : un manque d’arrosage le pousse à monter en graines trop vite. Un paillage fin avec des tontes de gazon séchées, de la paille ou des feuilles broyées limite l’évaporation et réduit les arrosages.

Les jeunes feuilles attirent altises et escargots. Un voile anti-insectes posé dès le semis bloque les premières attaques, tandis qu’un cordon de cendre de bois ou de coquilles d’œufs broyées gêne la progression des gastéropodes. Quand vient la récolte, un couteau bien aiguisé permet de couper le pied au ras du sol ; réalisé tôt le matin, ce geste garde un maximum de croquant. En renouvelant de petits semis tous les quinze jours, le potager reste couvert de pak-choï presque en continu.