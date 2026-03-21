Ce combo de 5 plantes et ce geste avec vos fleurs fanées remplit votre jardin d’abeilles au printemps

Entre mi-mars et début juin, beaucoup de jardins se transforment en désert pour les abeilles. Cinq plantes clés et un geste surprenant peuvent pourtant renverser la situation.

Un massif qui explose de couleurs pendant quelques jours, puis plus un bruit, ou presque. Beaucoup de jardins vivent ce scénario au printemps : les premières floraisons s’épuisent vite et les abeilles se retrouvent face à un véritable désert nutritif alors que leur saison ne fait que commencer.

Pourtant, avec quelques choix bien pensés, un simple carré de terre peut se transformer en jardin rempli d’abeilles. En misant sur cinq plantes pour attirer les abeilles et sur un geste d’entretien étonnant autour des fleurs fanées, il devient possible de nourrir les pollinisateurs pendant environ douze semaines, de la mi-mars au début juin.

La faim de printemps des abeilles et le rôle du jardinier

Entre la fin de l’hiver et le début de l’été, la période mi-mars – début juin reste délicate pour les abeilles : elles reprennent une activité intense alors que les ressources sont encore rares. Si un trou de floraison se crée dans ces douze semaines, les colonies s’affaiblissent. Le jardin peut servir de relais en offrant un buffet continu de nectar et de pollen.

Pour y parvenir, tout se joue dans l’orchestration. Le plein soleil fait fleurir plus vite, la mi-ombre décale la floraison et garde le sol frais. En jouant sur ces microclimats, on étire la période de floraison des mêmes espèces. Il suffit d’y associer des fleurs simples, des coins un peu sauvages et de renoncer aux produits phytosanitaires pour que les abeilles trouvent un refuge sûr.

Crocus, mahonia, aubriète, pulmonaire et romarin : un relais sans rupture

Le crocus botanique, planté à l’automne, perce la terre dès la fin de l’hiver et offre la première dose de pollen aux abeilles solitaires et aux bourdons. À ses côtés, le mahonia placé à mi-ombre déploie de longues grappes jaunes parfumées, faciles à repérer même en ville. Plus discrète, la pulmonaire fleurit déjà en février : ses touffes d’environ 30 cm illuminent les coins d’ombre et fournissent un nectar précieux quand le reste du jardin semble encore figé.

Quand avril arrive, l’aubriète prend le relais au soleil. Elle forme rapidement un coussin serré de petites fleurs mauves sur les murets et bordures, très visité par les butineuses et efficace contre les mauvaises herbes. Puis vient le tour du romarin, pilier de ce dispositif mellifère : sa floraison bleue ou blanche s’étire jusqu’au seuil de l’été, tout en demandant très peu d’arrosage une fois installé.

Le geste inattendu avec les fleurs fanées : la règle des 10 %

La tentation est grande de nettoyer les massifs au cordeau dès que les fleurs fanent. Or ces corolles flétries gardent encore des traces de nectar et de pollen, ainsi que des signaux visuels et olfactifs que les abeilles savent utiliser. La règle des 10 % consiste à ne couper qu’environ 90 % des fleurs fanées, en conservant 10 % d’entre elles pendant une semaine supplémentaire.

Ce léger désordre calculé change beaucoup de choses à petite échelle. Sur le romarin en particulier, mieux vaut bannir le sécateur tant que la floraison n’est pas complètement terminée, souvent vers juin, puis se contenter d’une taille légère. Associé aux cinq plantes mellifères choisies et à quelques coins laissés tranquilles, ce simple geste suffit souvent à remplir l’air du bourdonnement des abeilles.