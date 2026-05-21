Ce drôle d’arbuste aux “saucisses bleues” comestibles pourrait vite devenir la nouvelle star de votre jardin

Avec ses gousses bleu métal et son allure tropicale, l’arbre aux saucisses bleues bouscule les massifs classiques. Rustique jusqu’à –20 °C, il pourrait bien devenir la prochaine vedette des jardins français.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Decaisnea fargesii 🌸 Nom courant Arbre aux saucisses bleues, haricots bleus 📏 Dimensions 3 à 5 m x 2 à 3 m ☀️ Exposition Mi-ombre lumineuse ou soleil doux, à l’abri du vent ❄️ Rusticité Jusqu’à –15 / –20 °C 🍂 Feuillage Caduc, grandes feuilles à allure exotique

Des gousses bleu métal qui pendent comme de petites saucisses végétales, une pulpe translucide digne d’un fruit tropical… L’arbre aux saucisses bleues a tout du spécimen de serre exotique. Et pourtant, il supporte très bien nos hivers et commence à intriguer pépiniéristes et jardiniers curieux.

Encore discret dans les jardins français, le Decaisnea fargesii associe allure graphique, fruits comestibles et culture étonnamment simple. De quoi en faire la future “star discrète” des jardins de caractère… à condition de bien savoir où et comment l’installer.

Un arbuste venu d’Asie qui adore nos hivers

Originaire des régions montagneuses de Chine, Népal ou Tibet, cet arbuste de la famille des Lardizabalaceae a été repéré pour ses gousses d’un bleu presque turquoise. En culture, il a formé des sujets de 2 à 5 m de haut, au port dressé un peu théâtral qui structure tout de suite un massif ou une lisière.

Son histoire botanique est déjà un roman : rapporté d’Asie par le père Farges, il a été semé en France au XIXe siècle, puis est resté longtemps confidentiel. Rustique jusqu’à –15 / –20 °C selon les sources, il s’est pourtant très bien adapté aux climats tempérés français.

Des “saucisses bleues” spectaculaires et un feuillage à l’allure tropicale

En automne, ses longues gousses bleu gris, parfois presque turquoise, pendent nues sur les rameaux. Un média décrit ces fruits comme des gousses « qui semblent sorties d’un cabinet de curiosités », d’environ 5 à 10 cm de long, qui s’ouvrent sur une pulpe claire et gélatineuse parsemée de graines noires brillantes. Les surnoms se sont multipliés : saucisses bleues, haricots bleus, concombre bleu…

Du printemps à la fin de l’été, c’est son feuillage caduc qui fait le show : de grandes feuilles composées, pouvant approcher 90 cm, donnent une silhouette presque tropicale. Au printemps, des grappes de fleurs jaune verdâtre, discrètes de loin mais mellifères, attirent abeilles et autres pollinisateurs.

Exposition, sol, arrosage : ce qu’il aime vraiment

Nous avons tous déjà craqué pour une plante exotique impossible à tenir au jardin. Avec l’arbuste aux fruits bleus, la donne est différente : il apprécie la mi-ombre lumineuse ou un soleil non brûlant, à l’abri des vents froids, et se contente d’un sol fertile, humifère, frais mais bien drainé. Il a mal vécu les sols détrempés ou au contraire trop secs et maigres.

Son point sensible reste l’eau : il n’a pas aimé les sécheresses prolongées, ni l’humidité stagnante. Un bon paillage au pied et quelques arrosages suivis les étés secs ont suffi à assurer une belle reprise. Ensuite, l’entretien est resté minimal, parfois limité à une taille légère pour équilibrer le port.

Quand le planter… et comment profiter de ses fruits bleus

La meilleure période de plantation se situe de mi-novembre à fin mars, hors gel, pendant le repos végétatif. Un trou large (environ trois fois la motte), un mélange terre locale/terreau, une motte bien réhydratée, un arrosage copieux de 10 à 15 litres puis un paillage généreux ont permis un enracinement rapide avant l’été. Les premières gousses sont généralement apparues après trois à quatre ans.

À maturité, la pulpe translucide est comestible, douce, entre melon et pastèque, tandis que la peau ne se mange pas. Sa consommation est restée rare en Europe, mais elle a offert une curiosité délicate en salade de fruits ou simplement dégustée à la cuillère, à condition d’identifier parfaitement l’arbuste avant toute tentative de dégustation.