Ce geste méconnu avec votre tuyau transforme une pelouse banale en massifs de fleurs dignes d'un paysagiste

Un tuyau d’arrosage posé au sol suffit parfois à métamorphoser une pelouse banale en massifs ondulants dignes d’un paysagiste. Comment ce tracé et quelques plantes robustes changent tout au jardin ?

Dans bien des jardins, la pelouse ondule en massifs généreux qui paraissent dessinés par un paysagiste. Pourtant, il n’est pas nécessaire d’avoir des plans compliqués et des années d’expérience : un geste très simple peut suffire à transformer le décor.

Même sans main verte, créer un espace devient abordable quand on connaît ce tour de main. En déroulant un simple tuyau d’arrosage sur la pelouse, on peut dessiner des massifs de fleurs harmonieux, puis les remplir avec quelques plantes qui pardonnent presque tout.

Tracer les courbes du massif avec un tuyau comme un paysagiste

Les paysagistes commencent par tracer la forme avant de penser aux variétés. On oublie la ligne droite et on fait serpenter le tuyau au milieu de la pelouse pour obtenir des courbes naturelles. Posé au sol, il montre le volume du massif et s’ajuste du bout du pied.

Quand la courbe plaît, on suit le tuyau avec une bêche puis on pose une bordure simple pour retenir la terre et faciliter la tonte. Pour les bulbes fatigués, « Si un jardinier observe une grosse touffe et une quantité ou une taille de fleurs en diminution, c’est souvent le signe que la touffe de bulbes doit être divisée », explique Greg Freeman, président de la Georgia Daffodil Society, cité par Homes and Gardens. « Les narcisses et les crocus sont les meilleurs candidats car ils se multiplient naturellement et de manière prolifique », résume Kathy Jentz, du magazine Washington Gardener.

De la ligne au massif foisonnant : planter et soigner sans se compliquer

Une fois le tracé fixé, le tuyau disparaît et le travail du sol commence. On plante ensuite en suivant la règle d’or : grouper les mêmes espèces par trois, cinq ou sept pieds. Ce simple choix crée un effet de masse et un air de jardin déjà établi.

« Au printemps, photographiez les bulbes et leurs emplacements afin qu’ils puissent être facilement retrouvés quand le feuillage et les fleurs auront disparu », conseille Greg Freeman, qui recommande aussi de « creuser droit vers le bas avec une bêche, en périphérie de la touffe de bulbes, pas trop près mais assez loin pour ne pas creuser directement dans les bulbes ». Kathy Jentz invite à « faire tomber la plupart de la terre » puis à examiner chaque bulbe et à « vous assurer qu’ils sont en bonne santé – ni mous, ni en train de pourrir, ni tachés ». « Attention escargots et limaces raffolent des germes croquants des bulbes ! », a prévenu Sophie Bernard sur France 3.

Cinq plantes faciles et un dernier geste pour des massifs éclatants

Pour remplir ce contour sans se tromper, mieux vaut miser sur des plantes très faciles : une reine de la sécheresse, un couvre-sol dense, une grande florifère pour le fond, une plante très rustique et une autre à floraison longue. Un paillage léger avec des tontes bien sèches complète le tableau ; certains jardiniers l’adoptent au point de confier « Avant, je jetais tout machinalement. Désormais, mes rosiers démarrent leur saison bien plus vite et j’arrose beaucoup moins. »