Ce tubercule méconnu fait mieux que la pomme de terre : plantez-le maintenant, vous bénirez vos hivers

Au moment où vous pensiez tout miser sur les pommes de terre, un petit tubercule oublié revient en force au potager. Pourquoi des jardiniers le plantent-ils maintenant pour l’hiver ?

Avez-vous déjà croisé, sur un étal d’hiver, ces petits tubercules blancs enroulés comme des chenilles nacrées ? Souvent pris pour une curiosité, le crosne du Japon reste absent de la plupart des potagers, éclipsé par la reine du coin : la pomme de terre. Pourtant, derrière ce drôle de légume-racine se cache un sérieux atout pour les assiettes d’hiver.

Sa chair, au goût délicat d’artichaut et de noisette, se cultive pourtant très facilement, même pour un débutant. Avec le retour des beaux jours, c’est le moment idéal pour planter des crosnes et préparer des réserves fraîches quand le jardin semblera vide en plein hiver. Un concurrent étonnant pour la pomme de terre.

Crosne du Japon : le tubercule rustique qui dépasse les pommes de terre

Ce petit tubercule annelé, originaire d’Asie, forme sous terre des chapelets blancs qui rappellent des perles. En bouche, il propose une saveur fine, entre artichaut et noisette. Au potager, le crosne du Japon est une vraie pépite rustique : il supporte le froid et se passe de traitements chimiques coûteux.

Planté au printemps, il suffit d’attendre environ six à huit mois : quand le feuillage sèche à l’approche de l’hiver, les tubercules sont prêts. Contrairement aux pommes de terre, qu’il faut récolter d’un coup puis stocker au sec, les crosnes se prélèvent au fur et à mesure, directement dans le sol qui sert de garde-manger.

Pommes de terre contre crosnes : stockage compliqué ou récolte au pied du rang ?

Les pommes de terre restent des bases du placard, mais leur conservation demande des précautions. Quand elles verdissent ou germent fort, elles concentrent des substances naturelles potentiellement toxiques. « Les germes contiennent des concentrations de glycoalkaloïdes, des composés qui, lorsque vous en mangez beaucoup, peuvent provoquer des effets toxiques », a expliqué Bryan Silness, spécialiste en recherche et développement chez Kraft Heinz, dans un entretien au magazine américain Southern Living.

Pour limiter ce risque, ce spécialiste recommande de retirer largement les zones atteintes : « Les épluche-légumes sont parfaits, car ils ont des outils tranchants pour creuser les yeux et la base des germes tout en ayant un éplucheur à utiliser une fois qu’ils sont nettoyés ». Il conseille aussi d’écarter tout tubercule altéré : « Si elle est molle au toucher ou flétrie ou ridée, jetez-la ». Pour le stockage, ses conseils sont précis : « Si vous les achetez au rayon fruits et légumes, transférez-les dans un sac respirant, en papier ou en filet, ou dans une boîte en carton, et gardez-les dans un endroit frais et sec » et surtout pas au réfrigérateur, car « Les basses températures peuvent transformer les amidons en sucres et les faire brunir à la cuisson, comme une banane qui mûrit ». Avec les crosnes, inutile de gérer tout cela : ils attendent tranquilles sous terre, prêts à être cueillis juste avant le repas.

Quand et comment planter les crosnes du Japon ce printemps

Pour réussir la plantation, ameublissez la terre et, si elle est lourde, formez des buttes pour que l’eau s’évacue. Placez les tubercules à 10 cm de profondeur, tous les 30 à 40 cm, avec 60 cm entre les rangs, arrosez au départ, buttez ensuite et laissez quelques crosnes en place pour qu’ils repoussent l’année suivante.

Sources Top Santé

«Peut on manger des pommes de terre germees lavis dun expert»