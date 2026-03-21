Ces plantes à mettre sur votre balcon font chuter de 45 % les moustiques et embaument vos soirées d’été

Une douce soirée d’été sur le balcon, un verre bien frais, l’air tiède… et soudain le bourdonnement entêtant d’un moustique qui tourne autour des chevilles. Beaucoup ressortent alors sprays chimiques, spirales fumantes ou bougies parfumées, avec des résultats inégaux et des odeurs parfois agressives. Pourtant, il existe une solution plus simple, plus jolie et surtout bien plus agréable à respirer.

Des travaux agronomiques menés par l’INRAE en 2023 ont montré que certaines plantes aromatiques, disposées en nombre autour d’une zone de vie, peuvent faire baisser la présence de moustiques jusqu’à 45 % de moustiques dans un rayon de 2 mètres. Autrement dit, presque un moustique sur deux renonce à s’approcher. Reste à savoir quelles plantes installer sur votre balcon pour créer cette bulle parfumée.

Comment un simple balcon devient barrière naturelle contre les moustiques

Les moustiques, qu’il s’agisse du moustique tigre ou du moustique commun, repèrent leurs proies grâce au dioxyde de carbone que nous expirons et aux odeurs de notre peau. Les plantes riches en huiles essentielles libèrent dans l’air des molécules volatiles, comme le citral, le limonène, le menthol, le géraniol ou le citronellal. Cet air saturé brouille les capteurs olfactifs des insectes, qui peinent à vous localiser et préfèrent s’éloigner.

L’efficacité reste très locale : la zone protégée ne dépasse pas environ deux mètres autour des pots. Pour un balcon ou un rebord de fenêtre, c’est une excellente nouvelle. En plaçant les bacs tout autour de la table, de la chaise longue ou devant les ouvertures de la maison, on crée une vraie bulle de protection végétale, exactement là où l’on passe ses soirées.

Le quatuor aromatique que les moustiques fuient… et que votre nez adore

Au cœur de ces plantes anti-moustiques balcon, quatre stars ressortent. Le basilic citronné, d’abord, différent du basilic classique : ses petites feuilles pointues dégagent un puissant parfum d’agrume qui perturbe la détection de notre dioxyde de carbone. À ses côtés, la citronnelle ou verveine citronnelle diffuse en continu son odeur citronnée ; en plante vivante, elle s’avère bien plus convaincante que beaucoup de bougies du commerce.

Pour compléter ce duo, la menthe poivrée apporte une fraîcheur mentholée très appréciée des humains, mais franchement désagréable pour les insectes. Le géranium rosat, lui, offre un feuillage épais aux notes de rose et de citron, réputé pour tenir longtemps même quand l’air est calme. Ensemble, ces quatre aromatiques construisent un parfum de balcon à la fois chic, gourmand et dissuasif pour les moustiques.

Votre jardinière anti-moustiques clé en main, du printemps à l’automne

Pour une vraie jardinière anti-moustiques, un grand bac rectangulaire suffit : un pied de géranium rosat, un de menthe poivrée (laissée dans son pot plastique avant de l’enterrer pour limiter son expansion) et un de basilic citronné. Ajoutez une citronnelle dans un pot voisin, puis placez ces bacs en arc de cercle autour de la table ou de la chaise longue, à moins de deux mètres de vous. Varier les hauteurs aide aussi : menthe au sol, géranium sur la rambarde, basilic et citronnelle à hauteur de nez.

Pour que ces plantes répulsives restent efficaces, offrez-leur au moins cinq heures de soleil direct par jour et une terre bien drainée. Arrosez généreusement mais laissez sécher la surface entre deux apports, en gardant un sol un peu plus humide pour basilic et menthe. Videz toujours les soucoupes pour éviter les eaux stagnantes, pincez régulièrement les extrémités des tiges pour densifier le feuillage, puis froissez doucement quelques feuilles juste avant de vous installer : le parfum se libère alors intensément pendant une bonne demi-heure, le temps de profiter pleinement du balcon.