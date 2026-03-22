Ces plantes adorées des écureuils freinent les ravageurs : si vous ne les avez pas au jardin, vous vous privez de trop

Au retour du printemps, quelques arbres bien choisis suffisent à faire apparaître l’écureuil roux dans un simple jardin de France. Quelles plantes installer pour nourrir ces acrobates tout en limitant naturellement limaces et pucerons ?

Au retour du printemps, certains jardins se contentent d’une pelouse bien tondue, silencieuse, presque figée. D’autres vibrent soudain : un écureuil file le long d’un tronc, un second bondit sur une branche chargée de fruits secs. La différence tient souvent à quelques plantes qui attirent les écureuils au jardin.

En choisissant bien ses arbres et ses fleurs, un simple terrain devient garde-manger, terrain de jeux et refuge pour la petite faune. Noisetier, chêne, hêtre, pin et tournesol forment un combo étonnant : ils nourrissent les écureuils tout en aidant à limiter naturellement limaces, escargots et pucerons. Reste à savoir comment les installer.

Pourquoi ces plantes changent l’ambiance du jardin

Ces essences créent d’abord un buffet à volonté. Le noisetier offre dès la fin de l’été des noisettes très énergétiques, que les rongeurs emportent pour les cacher un peu partout. Le chêne et le hêtre prennent alors le relais avec leurs glands et leurs faînes, précieuses réserves pour l’automne et le début de l’hiver.

Au-delà de la nourriture, ces arbres structurent le paysage. Un alignement de noisetiers forme une haie gourmande, tandis qu’un grand pin ou un chêne servent de perchoir et d’abri contre vent et pluie grâce à leur feuillage. Dans leurs écorces et leurs branches, mésanges, coccinelles et perce-oreilles trouvent aussi logis et réduisent les insectes voraces.

Noisetier, chêne, hêtre, pin, tournesol : le menu préféré des écureuils

Le noisetier est souvent la porte d’entrée de ce petit monde. Arbuste rapide à vivre, il nourrit les écureuils et compose des haies denses où ils peuvent filer à couvert. À ses côtés, le hêtre déroule un feuillage changeant et produit des faînes très caloriques. Plus majestueux, le chêne offre des branches hautes idéales pour les nids et une pluie régulière de glands.

Le pin apporte une touche différente. Ses cônes renferment des graines que beaucoup d’oiseaux peinent à extraire, alors que l’écureuil les décortique patiemment, souvent à l’abri tout en haut. Les aiguilles tombées au sol forment un paillage légèrement acide qui freine limaces et escargots. Plus bas, le tournesol géant aligne ses tiges lumineuses, aux têtes lourdes de graines grasses et vitaminées.

Quand et comment planter ces alliés pour un jardin vivant et plein d’écureuils

Le début du printemps, vers mars, est un moment clé pour installer ces essences. Le sol se réchauffe doucement et les pluies régulières aident les jeunes racines sans gros arrosages. On peut former une haie mêlant noisetier et hêtre, réserver un coin dégagé pour un chêne ou un pin, puis semer les tournesols en bordure de potager une fois les gelées passées.

Pour que la magie opère, mieux vaut accepter un jardin un peu moins lisse. Laisser au sol quelques feuilles mortes, cônes et bogues, éviter de tondre partout, crée des cachettes et des couloirs où les écureuils circulent en sécurité. Entre ces zones libres et ces plantes choisies, le jardin sans pesticides devient un véritable théâtre vivant au fil des saisons.