Chez Truffaut, cette vivace à moins de 4 € fait exploser les couleurs du jardin dès avril, les jardiniers se l’arrachent

À moins de 4 € le godet rouge chez Truffaut, cet iris des jardins structure et colore les massifs dès avril. Encore faut-il le placer et l’entretenir comme il aime.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Iris germanica ‘Arpège’ 🌸 Nom courant Iris des jardins ‘Arpège’, grand iris barbu 📏 Dimensions 80 à 90 cm de haut x 30 à 40 cm de large ☀️ Exposition Plein soleil, sol léger, calcaire ou neutre, bien drainé ❄️ Rusticité Jusqu’à -15 °C environ 🍂 Feuillage Feuillage en glaive vert, caduc à semi-persistant

Chaque printemps, beaucoup de massifs ressemblent à un patchwork d’annuelles qu’il faut replanter, arroser, nourrir… et payer à nouveau. Pensées, primevères, petits godets de saison disparaissent dès les premières chaleurs, laissant des bordures clairsemées et un portefeuille allégé. Or il existe une autre façon de colorer le jardin dès avril–mai, sans repartir de zéro tous les ans.

Dans les rayons vivaces de Truffaut, une valeur sûre coche justement toutes ces cases : l’iris des jardins en godet rouge, vendu autour de 3,99 € l’unité, parfois en offre 3 pour 2. Cette variété d’Iris germanica ‘Arpège’ a apporté hauteur, élégance et couleurs bicolores spectaculaires aux massifs, du printemps jusqu’au début de l’été ; de quoi donner envie de revoir complètement ses bordures.

Pourquoi l’iris des jardins en godet rouge transforme les massifs de printemps

Grand iris barbu, l’Iris germanica ‘Arpège’ forme une touffe de feuilles en glaive surmontée, en mai–juin, de grandes fleurs bleu foncé et blanc pur. La silhouette atteint environ 80 cm de hauteur pour 30 à 40 cm de large, ce qui structure immédiatement un massif de vivaces de printemps. Ses fleurs rappelant la fameuse fleur de lys associent romantisme et allure graphique, visibles de loin au-dessus des autres plantes basses.

Proposé chez Truffaut en godet rouge à 3,99 €, cet iris des jardins s’est imposé comme une alternative très rentable aux plateaux d’annuelles. Vivace rhizomateuse, il reste en place plus de 10 ans lorsque la terre lui convient, sans autre dépense que quelques nouveaux godets pour agrandir le massif. Le tout avec un entretien réduit : moins d’arrosages, pas de rempotage saisonnier, et chaque année la même explosion de couleurs.

Bien le placer au jardin pour un effet vraiment spectaculaire

Pour exprimer tout son potentiel, cet iris des jardins réclame une exposition en plein soleil, au moins cinq à six heures par jour. Il préfère un sol léger, calcaire ou neutre, bien ameubli mais surtout très bien drainé, plutôt sec qu’humide. Son rhizome charnu doit rester presque à fleur de terre, comme posé sur le sol, afin de « cuire » au soleil et d’éviter les pourritures qui guettent en terrain lourd et gorgé d’eau.

Installé dans ces conditions, l’iris germanica supporte sans broncher des hivers jusqu’à environ -15 °C. Il convient ainsi à la plupart des régions françaises, notamment en bordure de pelouse, sur un talus sec ou dans un massif de vivaces de printemps. On l’associe facilement à des lavandes, népétas, alchémilles, petites graminées ou rosiers bas, qui prolongent la saison une fois les grandes hampes défleuries.

Planter et entretenir vos godets rouges Truffaut

Chez Truffaut, ces godets rouges se trouvent facilement au printemps, déjà prêts à être plantés. La plantation peut se faire à cette période, mais l’enseigne a conseillé l’été, juste après la floraison, pour une meilleure reprise. À la mise en terre, un arrosage régulier mais modéré suffit.

Ensuite, cette vivace aime que l’on en fasse peu : pas d’engrais riche ni de fumier frais, qui favorisent les maladies, simplement un sol désherbé autour des rhizomes. Tous les 4 à 5 ans, on divise les touffes en replantant les jeunes éclats, et le massif repart pour une nouvelle décennie colorée.