Deux voisins ont mis leur piscine en hivernage fin octobre : un seul a retrouvé une eau cristalline sans algues au mois d'avril

Fin octobre, votre piscine ou bassin de jardin se joue son avenir entre hivernage piscine actif ou passif. Selon climat, température et présence d’animaux, le printemps révélera un miroir d’eau… ou un marais imprévu.

Fin octobre, deux voisins rangent le jardin. Au printemps, l’un retrouve un miroir d’eau, l’autre une mare verte qui sent fort. Pourtant, leurs bassins se ressemblaient. Ce qui a changé, c’est la façon dont ils ont endormi l’eau pour l’hiver.

Entre hivernage actif et hivernage passif, le doute est normal : on craint le gel, les algues, la casse du matériel. Un mauvais choix a souvent imposé des traitements “choc” et des week-ends entiers d’épuisette. Le bon, lui, a offert un réveil de bassin presque clé en main.

Hivernage actif ou passif : ce que ça change au printemps

L’hivernage actif garde la piscine “en vie” : la filtration tourne quelques heures par jour, l’eau reste en mouvement. L’hivernage passif, lui, met tout à l’arrêt, avec canalisations purgées et niveau abaissé sous les skimmers pour éviter le gel. Dans les deux cas, tout commence par un grand nettoyage, un pH équilibré et un produit d’hivernage.

Lorsqu’on a choisi l’hivernage actif, l’eau est restée claire et la remise en route a pris une matinée : relancer la pompe, ajuster le désinfectant, c’était tout. Avec un hivernage passif bien fait, le bassin a été protégé du gel grâce aux flotteurs, gizzmos et à une bâche opaque, et l’eau n’a pas tourné au marais au premier soleil.

À partir de 12 °C, le thermomètre décide pour vous

La règle d’or est simple : à l’automne, tant que l’eau reste durablement au-dessus de 12 °C, un hivernage actif piscine avec filtration ralentie fonctionne bien, surtout en climat doux. Quand la température passe en dessous de ce seuil et que le gel menace vraiment, l’hivernage passif prend le relais : baisse du niveau, purge des canalisations, bouchons et flotteurs installés.

Pour un bassin de jardin peuplé de poissons ou de grenouilles, un autre enjeu est apparu : une glace hermétique a asphyxié de nombreux animaux en emprisonnant gaz toxiques et en bloquant l’oxygène. La parade reste très douce : poser avant les premières gelées un flotteur en polystyrène ou une boule antigel qui maintient un trou d’air. Casser la glace au marteau a provoqué des ondes de choc fatales pour les poissons ; ce geste doit disparaître des habitudes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps Jusqu’à 50 % de nettoyage en moins 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En choisissant l’hivernage actif ou passif selon la température de l’eau, le climat et la présence d’animaux, on endort un bassin propre et stable. Les équipements sont protégés du gel ou maintenus en mouvement, ce qui limite algues, casse et rattrapages coûteux au printemps. 💡 Le petit plus : noter dans un carnet la date, la température de l’eau et la méthode choisie aide à ajuster l’hivernage les années suivantes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se fier uniquement au calendrier sans nettoyer ni équilibrer l’eau, puis casser la glace au marteau en plein hiver.

Trois questions simples pour trancher entre actif et passif

Nous avons tous déjà repoussé l’hivernage en se disant “on verra bien”. Pour éviter les mauvaises surprises, quelques réponses suffisent à orienter le choix.

Votre région connaît-elle des gels longs et répétés ? Si oui, l’hivernage passif sécurise mieux skimmers, buses de refoulement et canalisations.

Pouvez-vous passer au moins une fois par semaine jeter un œil au bassin ? Une présence régulière favorise l’hivernage actif.

Avez-vous des poissons ou des grenouilles à protéger ? Le bassin restera plutôt en mode passif, avec flotteur antigel et eau peu traitée.

Quand ces trois réponses ont été clarifiées, le bassin a traversé l’hiver sans drame. Au retour des beaux jours, il a suffi de retirer la bâche, de relancer la filtration et d’ajuster légèrement pH et désinfectant pour retrouver une eau claire, sans marécage ni casse cachée.

Sources Maison & Travaux

«Salon de jardin en teck cette erreur dhivernage que tout le monde fait encore et qui fait fendre les lattes»