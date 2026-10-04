Piscine : avant de l'hiverner, ne faites pas cette erreur avec le niveau d'eau, elle peut coûter des milliers d'euros

Au moment de fermer la piscine du jardin, beaucoup de particuliers commettent une erreur avec le niveau d’eau qui affaiblit le bassin. Avant l’hiver, ce geste pourtant courant peut suffire à provoquer fissures et grosses factures.

Les feuilles ont jauni, la terrasse se vide, et la piscine n’accueille plus que quelques reflets de ciel gris. C’est souvent à ce moment-là que l’on se dit qu’il faut “bien faire les choses” et ranger le bassin pour l’hiver, une bonne fois pour toutes.

Dans la précipitation, beaucoup pensent qu’il suffit de tout couper, de baisser l’eau au maximum, voire de vider entièrement le bassin. Ce réflexe paraît logique, pourtant c’est lui qui fragilise le plus votre piscine avant la saison froide.

Cette erreur “de bon sens” qui affaiblit votre bassin

Vider sa piscine pour l’hiver semble rassurant : moins d’eau, donc moins de gel, moins de soucis. En réalité, l’eau restée dans le bassin exerce une contre-pression indispensable qui s’oppose à la poussée du terrain, surtout quand le sol est gorgé d’eau et soumis au gel.

Sans cette masse d’eau, les parois encaissent seules la pression du sol. Pour une piscine enterrée en béton, en liner ou en coque polyester, cela peut se traduire par fissures, déformations, margelles qui bougent… avec, au printemps, des réparations chiffrées à plusieurs milliers d’euros.

Quel niveau d’eau adopter avant de fermer sa piscine pour l’hiver ?

Nous avons tous déjà eu envie de baisser l’eau “le plus possible”. La bonne attitude consiste plutôt à viser un juste milieu : ne jamais vider complètement, mais abaisser le niveau sous les skimmers, ou environ dix centimètres sous les buses de refoulement en hivernage passif, quand l’eau est stabilisée sous 12 à 15 °C.

Cette hauteur limite l’eau dans les canalisations, là où elle pourrait geler et éclater les tuyaux, tout en préservant la protection de la structure. Pour compléter, des flotteurs d’hivernage disposés en diagonale absorbent la dilatation de la glace en surface et soulagent les parois du bassin.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économies potentielles Plusieurs milliers € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En gardant un niveau d’eau sous les skimmers, le bassin reste partiellement rempli : l’eau agit comme un bouclier intérieur contre la poussée du sol et les effets du gel, ce qui limite les fissures et les déformations de la structure. 💡 Le petit plus : marquer sur une margelle le niveau d’eau “spécial hiver” pour s’y référer chaque année en un coup d’œil. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : vider complètement le bassin et laisser de l’eau dans les skimmers et les canalisations exposées au gel.

Les gestes d’hivernage qui protègent vraiment la piscine

Un bon hivernage commence par un grand nettoyage, un traitement choc, l’ajustement du pH, puis l’ajout d’un produit d’hivernage. Ensuite, selon que l’on choisit un hivernage actif ou passif, la filtration tourne quelques heures par jour ou bien le circuit est purgé et arrêté.

Nettoyer fond, parois et paniers de skimmers.

Traiter l’eau, puis abaisser le niveau sous les skimmers.

Protéger les tuyaux (purge ou coffret hors-gel).

Installer flotteurs d’hivernage, gizzmos et bouchons.

Poser une bâche adaptée et contrôler le bassin chaque mois.