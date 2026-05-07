Épluchures, trognons : ce geste que tout le monde fait pour un potager infini… et ce qui marche vraiment

Trognons qui reverdisent, vidéos de regrowing et promesse de potager infini envahissent nos écrans. Jusqu'où peut-on vraiment faire repousser un légume à partir d’épluchures et que deviennent les autres restes ?

Sur les réseaux, ces vidéos où un trognon de salade se transforme en bouquet vert sur le bord de l’évier donnent envie de tout garder. À la clé, la promesse d’un potager infini à partir des restes du dîner, simplement en faisant tremper quelques épluchures.

À la maison comme sur un balcon, l’idée de faire repousser un légume à partir d’épluchures coche toutes les cases : anti‑gaspi, ludique, économique. Mais derrière la magie apparente, la biologie impose ses propres règles, bien moins spectaculaires que les vidéos virales. Alors, que se passe‑t‑il vraiment dans ce verre d’eau posé près de l’évier ?

Épluchure ou trognon : la vraie différence pour la repousse

Pour repartir, un reste de légume doit contenir un bourgeon encore vivant, prêt à se réveiller dès qu’il reçoit eau et lumière. Une pelure fine, arrachée en ruban, n’a généralement plus cette petite “tête de croissance”. À l’inverse, une base charnue de salade, de céleri ou de poireau garde ce cœur capable de fabriquer de nouvelles feuilles.

Dans la pratique, certains restes redonnent surtout de la verdure d’appoint. C’est le cas du trognon de laitue, de la base de céleri branche, du poireau, de l’oignon nouveau ou des herbes aromatiques bouturées dans l’eau. D’autres déçoivent : une carotte ou une betterave produisent des fanes, mais pas une nouvelle racine charnue, et un simple morceau de peau de pomme de terre reste… une peau.

Les erreurs qui font croire à un légume “infini”

Nous avons tous déjà aligné des talons de salade ou des oignons dans un fond d’eau, en imaginant voir renaître le même légume qu’au marché. Le feuillage repart, devient bien vert, et l’on pense que la plante va tout reconstruire. En réalité, la base puise ses dernières réserves pour offrir quelques feuilles, puis s’épuise petit à petit.

Pour profiter vraiment de cette repousse, mieux vaut traiter l’eau comme un simple tremplin. On prélève une partie saine avec bourgeon, on la place dans un verre peu rempli, on change l’eau régulièrement, puis on transplante dès que de petites racines blanches apparaissent. En terreau, la plante trouve enfin des nutriments et l’on récolte rapidement les jeunes feuilles, sans attendre un gros légume qui ne viendra pas.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité ?/10 Récolte obtenue Feuilles aromatiques 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les bases de salade, céleri, poireau ou oignon nouveau gardent un bourgeon viable et un peu de réserve. L’eau réveille cette zone de croissance, puis le passage en terreau permet de nourrir les nouvelles pousses, idéales comme herbes fraîches. 💡 Le petit plus : couper toujours une partie du vert et laisser la base en place permet plusieurs mini‑récoltes sur le même reste avant de l’envoyer au compost. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser une simple pelure mince stagner des semaines dans l’eau en espérant un légume complet, au risque de moisissures et de mauvaises odeurs.

Quand les épluchures nourrissent le jardin plutôt que le potager d’intérieur

Les épluchures de pommes de terre concentrent une partie du potassium, du phosphore, du magnésium, un peu d’azote et parfois du calcium du tubercule. Enterrées en petite poignée entre deux plants, elles se décomposent vite, allègent la terre et stimulent la vie microbienne. En revanche, mieux vaut bannir les pelures vertes, très germées ou issues de pommes de terre malades.

Autre star de la cuisine, les épluchures de concombre sont riches en potassium et en phosphore. Macérées dans l’eau pendant 24 à 48 heures, elles donnent un engrais naturel à diluer dans environ un volume pour dix volumes d’eau, à utiliser sur sol déjà humide. Les rubans de peau, disposés au pied des plants, agissent aussi comme petit répulsif contre limaces et fourmis avant de finir au compost. De quoi regarder sa poubelle de légumes avec un tout autre œil.