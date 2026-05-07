Jardin : si 2 ou 3 coccinelles s’alignent sur la même branche en mai, ne traitez surtout pas avant de savoir ça
En mai, quand plusieurs coccinelles se rassemblent sur une branche encore parfaite, le jardin envoie un avertissement discret. Que cache ce curieux rendez‑vous au milieu des rosiers ?
Un matin de mai, les rosiers sont superbes, les feuilles lisses, aucun bourgeon chiffonné. Pourtant, sur une même branche, deux ou trois petites coccinelles rouges semblent s’être donné rendez‑vous. Ce regroupement intrigue : hasard, simple balade, ou signal discret envoyé au jardinier ?
En réalité, ces coléoptères ne se posent jamais là par caprice. Elles ont capté quelque chose que nos yeux ne distinguent pas encore : un foyer en train de se former. Comprendre ce que ces éclaireuses annoncent permet de gagner plusieurs jours sur les invasions de pucerons.
Pourquoi plusieurs coccinelles se rassemblent sur la même branche
La coccinelle voit mal, mais son « nez » est redoutable. Ses antennes sentent et goûtent l’air. Elles ont détecté la phéromone d’alarme émise par les pucerons, le (E) bêta‑farnésène, ainsi que l’odeur sucrée du miellat, riche en tryptophane. Même une micro‑colonie invisible se trahit ainsi.
Une coccinelle isolée a parfois simplement exploré vos massifs. Quand deux ou trois adultes se concentrent sur un même rameau au mois de mai, la scène change : chacune a suivi ce même parfum de pucerons pour y manger et, surtout, y pondre ses œufs à proximité.
Un foyer de pucerons encore invisible… mais déjà en pleine installation
Au printemps, les pucerons se reproduisent par parthénogenèse : des femelles mettent au monde, sans accouplement, des clones capables de se reproduire très vite. Une dizaine d’individus ont ainsi suffi à lancer une invasion en moins d’une semaine, alors que les feuilles paraissaient encore saines et non recroquevillées.
Lorsque les coccinelles s’installent, ce foyer en est justement à cette phase silencieuse : pas de miellat collant, pas de jeunes pousses déformées. La branche qui accueille deux ou trois adultes est simplement celle qui offre, pour elles, la meilleure table du jardin et le plus beau potentiel de garde‑manger.
Que faire – et surtout éviter – quand ce signal apparaît
Nous avons tous déjà dégainé le pulvérisateur trop vite. Face à ces coccinelles, mieux vaut d’abord observer. Inspectez le dessous des feuilles, cherchez les premiers groupes de pucerons et de petits œufs jaune‑orangé. Repérez aussi les larves de coccinelles, allongées et sombres, que l’on confond souvent avec des nuisibles.
Ne traitez pas cette zone, même au savon noir : ces produits ont aussi attaqué les auxiliaires. Surveillez plutôt l’arrivée des fourmis, véritables gardiennes de pucerons. Si elles montent en colonne, un simple collier glu autour du tronc a coupé leur route et a laissé les coccinelles locales, dont la coccinelle à sept points parmi plus de 80 espèces françaises, faire le travail.
Sources
En bref
- 🐞 En mai, un jardinier français observe 2 ou 3 coccinelles regroupées sur une branche de rosier encore saine, sans aucun puceron visible à l’œil.
- 🐜 Ce regroupement indique un foyer de pucerons en formation, que les coccinelles utilisent comme garde‑manger et lieu de ponte avant toute explosion visible.
- 🌿 Des gestes ciblés autour des auxiliaires, des fourmis et des traitements peuvent alors transformer ce signal discret en véritable allié pour votre jardin.
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