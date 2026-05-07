Tomates qui jaunissent : cette vieille astuce de nos grands-parents ne sert à rien (et ce qu’il faut faire à la place)

Chaque printemps, certains jardiniers glissent encore des clous rouillés au pied de leurs tomates, persuadés de renforcer la récolte. Face aux feuilles qui jaunissent, les pépiniéristes posent aujourd’hui un tout autre diagnostic.

Au fond du jardin, le geste revenait chaque printemps. Une caisse de vieux clous, un seau, la bêche, puis ce rituel précis : glisser quelques clous rouillés dans le trou avant d’installer les jeunes pieds de tomates. Dans la tête des anciens, cette rouille rouge donnait de la force aux plants.

Cette scène a bercé des générations et revient aujourd’hui en force sur les réseaux, au point d’intriguer les pépiniéristes. L’idée paraît séduisante, économique, presque magique. Pourtant, la chimie du sol raconte une histoire bien différente, surtout quand les feuilles se mettent à jaunir.

D’où vient cette habitude d’enterrer des clous rouillés sous les tomates ?

Longtemps, à la campagne, on a planté les tomates juste après les Saints de glace, avec peu de moyens et beaucoup de débrouille. Ajouter un clou au pied du plant a été présenté comme un “coup de fouet” : un apport de fer censé renforcer la tige, verdir le feuillage et éloigner les maladies.

La couleur de la rouille a nourri l’imaginaire. Ce rouge brun a été associé à une sorte de sang minéral qui circulerait dans la sève. Sans engrais du commerce, on recyclait la quincaillerie en espérant stimuler la terre. La tradition a survécu, même si la science l’a largement contredite.

Tomates qui jaunissent : est-ce vraiment un manque de fer ?

Nous avons tous déjà paniqué devant des feuilles qui pâlissent. En cas de chlorose ferrique, les jeunes feuilles jaunissent tandis que leurs nervures restent bien vertes. Ce n’est pas toujours un sol pauvre en fer : dans de nombreux jardins calcaires, le fer est présent mais bloqué par un pH trop élevé ou une eau d’arrosage très calcaire.

C’est là que l’astuce des clous rouillés s’effondre. La rouille est un oxyde de fer presque insoluble : tant qu’il ne se dissout pas dans l’eau du sol, la racine ne peut pas l’absorber. Or un clou met des années à se dégrader, alors qu’un plant de tomate a besoin de nutriments disponibles en quelques semaines seulement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 1/10 Gain sur la récolte Quasi nul 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les clous rouillés rassurent surtout le jardinier. Le sol contient déjà du fer et c’est souvent le calcaire qui bloque son absorption. Comme la rouille est insoluble et que la décomposition d’un clou prend des décennies, l’effet réel sur un pied de tomate, sur une seule saison, reste quasiment nul. 💡 Le petit plus : garder les clous pour le bricolage et miser, au jardin, sur un vrai apport de compost mûr et d’eau de pluie, bien plus utiles pour des tomates vigoureuses. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : planter des clous rouillés en pensant soigner des feuilles jaunes sans vérifier la cause ni apporter de matière organique ou de fer chélaté.

Que conseillent aujourd’hui les pépiniéristes pour des tomates bien vertes ?

Face à une vraie chlorose, les professionnels recommandent un apport de fer chélaté, vendu comme anti-chlorose. Ce fer protégé reste disponible même en sol calcaire et a souvent redonné une belle couleur aux feuilles en quelques jours lorsqu’il a été utilisé selon la dose et dilué dans l’eau d’arrosage.

Pour éviter d’en arriver là, la priorité a été de nourrir le sol. Au moment de la plantation, un trou profond garni de bonne terre et de matière organique a fait la différence :

1 pelle de compost très mûr ou de fumier bien décomposé ;

quelques feuilles d’orties hachées ;

un arrosage régulier à l’eau de pluie et un paillage épais.