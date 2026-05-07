Goûter : ce cake au chocolat ultra moelleux sans balance bluffe tout le monde grâce à cette astuce avec une cuillère

Entre un mercredi de goûter pressé et un dimanche en famille, ce cake au chocolat des 7 cuillères promet une mie ultra moelleuse sans balance. Mais un seul geste précis fait toute la différence au moment de mélanger la pâte.

Un cake au chocolat qui gonfle dans le four, ça parfume toute la maison de cacao et de sucre chaud. Sur la table, on imagine déjà la tranche qui se plie sans casser, mie sombre, moelleuse, presque fondante sous la dent.

Pourtant, on n’a pas toujours envie de sortir la balance. Ici, une simple cuillère à soupe suffit : on compte jusqu’à 7 et le gâteau 7 cuillères se prépare en dix minutes, version cake au chocolat sans balance, tendre du bord au centre.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 7 càs rases de farine + 1 sachet de levure chimique

✅ 7 càs rases de sucre + 1 pincée de sel

✅ 7 càs rases de cacao non sucré + 2 œufs

✅ 7 càs de lait + 7 càs d’huile neutre, vanille, café, pépites en option

Pourquoi ce cake « 7 cuillères » va sauver vos goûters

Même sans balance, les proportions restent justes : mêmes volumes de farine, sucre, cacao, lait et huile, plus 2 œufs. Ce gâteau 7 cuillères, au ratio riche en liquides, donne un cake au chocolat ultra moelleux, qui garde sa tendreté jusqu’au lendemain.

La méthode express en 4 étapes (et pourquoi elle marche)

Pour ce cake goûter rapide, on suit toujours le même fil : moule prêt, œufs et sucre fouettés, liquides ajoutés, puis poudres tamisées en une fois. On mélange juste ce qu’il faut ; dès que la pâte est lisse, on s’arrête.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 170 °C chaleur tournante et chemiser soigneusement le moule à cake. Technique : Fouetter œufs et sucre, ajouter lait, huile, vanille ou café puis incorporer poudres tamisées sans insister. Cuisson : Verser dans le moule aux deux tiers, ajouter pépites ou noisettes et enfourner 30 à 35 minutes. Finition : Contrôler avec un couteau : quelques miettes humides suffisent ; laisser reposer, démouler puis refroidir sur grille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Ce gâteau 7 cuillères équilibre peu de farine et beaucoup de liquides. L’huile, fluide même froide, garde la mie souple ; le mélange bref évite que le gluten ne durcisse. ✨ Le twist gourmand : Sur cake chaud, badigeonner un sirop eau–sucre–cacao–café ; la surface s’imbibe légèrement et renforce le parfum de chocolat. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais trop travailler la pâte après la farine : le cake gonfle puis retombe, la mie devient dense et le fameux moelleux disparaît.

Variantes « compter jusqu’à 7 » pour ne jamais se lasser

La base supporte toutes les envies : moitié nature, moitié renforcée en cacao pour un marbré express, même pâte coulée en muffins (16 à 20 minutes de cuisson), et ce cake au chocolat des 7 cuillères se conserve 2 à 3 jours, bien emballé, à température ambiante.