Ce mode de cuisson des pâtes tomate-mozza bouscule tout ce que vous faites depuis des années en cuisine

Dans ta cuisine, une simple sauteuse remplace la marmite habituelle pour des pâtes tomate mozzarella cuites par absorption. Que se passe-t-il quand tu respectes trois chiffres précis ?

Une odeur de tomate chaude, de basilic froissé et de fromage qui file, et pourtant aucune marmite géante ne bout sur le feu. On soulève le couvercle d’une simple sauteuse, la vapeur est épaisse, les pâtes sont déjà nappées de rouge. Autour, mêmes réactions : « Tu ne fais même pas bouillir l’eau ? »

Cette façon de cuire les pâtes directement dans la tomate, l’eau et l’huile d’olive semble hérétique. Pourtant, c’est une vraie technique : la cuisson par absorption, comme un risotto. Avec deux repères de proportion et un peu de surveillance, ce one pot pasta tomate mozzarella devient d’une facilité déconcertante.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 350 g de pâtes sèches + 800 ml d’eau froide

✅ 400 g de tomates cerises bien mûres + 1 oignon, 2 gousses d’ail

✅ 125 à 150 g de mozzarella di bufala + 1 bouquet de basilic frais

✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive, sel, poivre, piment ou sucre

Tu ne fais même pas bouillir l’eau ? Les bons produits

Pour que ce one pot pasta tomate mozzarella tienne ses promesses, tout commence avec la matière première. On choisit des tomates charnues et bien mûres ; hors saison, une bonne pulpe en boîte fait l’affaire. La mozzarella doit être souple, légèrement laiteuse.

Un dernier repère rassurant : 350 g de pâtes, 400 g de tomate, 800 ml d’eau. Ce ratio donne des pâtes al dente et une sauce crémeuse.

Tu ne fais même pas bouillir l’eau ? La méthode en une seule sauteuse

Au lieu de cuire les pâtes dans une mer d’eau salée, on les laisse boire juste ce qu’il faut de liquide parfumé. Dans une sauteuse large, tout part à froid : pâtes, tomate, aromates, eau, huile d’olive. En chauffant ensemble, les pâtes libèrent leur amidon, qui épaissit le jus de tomate et forme cette sauce nappante sans une goutte de crème.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre pâtes, tomates, oignon, ail, moitié du basilic, huile, sel, poivre et eau dans une grande sauteuse. Technique : Porter à frémissement à feu moyen-vif en remuant pour bien immerger les pâtes. Cuisson : Poursuivre la cuisson 10 à 14 min à feu moyen, en remuant souvent pour éviter que ça accroche. Finition : Quand les pâtes sont al dente et la sauce crémeuse, couper le feu, ajouter mozzarella et basilic restants, couvrir 1 à 2 min.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min 🔍 Le secret de l’expert A feu raisonnable, l’amidon des pâtes se mêle à l’eau et à l’huile d’olive, créant une sauce naturellement liée. ✨ Le twist gourmand : Finir avec un filet d’huile d’olive crue et quelques copeaux de parmesan. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire à gros bouillons sans remuer : les pâtes collent et brûlent.

Tu ne fais même pas bouillir l’eau ? Conserver, réchauffer, varier

Les restes se réchauffent à feu doux avec un trait d’eau, dans une poêle. Pour varier, on ajoute légumes grillés, olives ou un voile de parmesan.