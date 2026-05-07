Raclette : ce moule à cake généreux concentre tout ce qu’on aime et fait oublier l’appareil lors des repas d’hiver

Fromage filant, pommes de terre fondantes et lardons croustillants se glissent ici dans un simple cake raclette, sans appareil sur la table. Quelle astuce rend ce plat unique si moelleux qu’il fait l’unanimité dès la première tranche ?

Dans le four, ça sent déjà la raclette, l’oignon qui dore et la pomme de terre tiède. On oublie les poêlons ; à la place, un simple moule à cake, une pâte généreuse et une croûte qui gonfle, dorée, presque croustillante. La promesse est là : une tranche épaisse, fromage filant et mie moelleuse.

À table, on coupe le cake en grosses tranches, et chacun tombe sur ses dés de raclette coulants, ses lardons croustillants, ses éclats de pommes de terre. Personne ne réclame l’appareil ; tout le monde repasse le plat. Comment transformer cette envie de raclette en cake unique qui conquiert la tablée entière ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 250 g de farine, 1 sachet de levure (11 g), 4 œufs, 15 cl de lait, 8 cl d’huile neutre, muscade, poivre noir.

✅ Garniture raclette : 600 g de pommes de terre à chair ferme cuites, 200 g de lardons fumés, 1 gros oignon, 250 g de fromage à raclette en dés, herbes.

✅ Moule : beurre ou huile pour graisser un moule à cake de 24–26 cm, bien profond.

✅ Service : salade verte bien acidulée, cornichons, moutarde douce ou forte, au choix.

Les ingrédients du cake façon raclette qui fait l’unanimité

Ce cake raclette reprend tout ce qu’on aime : pommes de terre à chair ferme, oignon fondant, lardons fumés et fromage généreux. Pour une mie moelleuse, la base reste simple, presque de pâtisserie : farine, levure, œufs, lait et huile. L’huile garde le gâteau souple, même réchauffé.

Côté garniture, on vise les restes : c’est un vrai cake aux restes de raclette. Les pommes de terre se tiennent en dés, la raclette est coupée en cubes pour créer des poches de fromage coulant. D’ailleurs, on peut mélanger raclette nature et fumée pour un goût plus marqué.

Pas à pas – Comment réussir un cake raclette ultra fondant (sans appareil à raclette)

On commence par la garniture : pommes de terre cuites à l’eau, encore fermes, puis lardons revenus doucement avec l’oignon jusqu’à texture fondante. Important : laisser tiédir avant de les mêler à l’appareil à cake, pour ne pas faire retomber la levure.

Dans le saladier, on prépare une pâte lisse et souple. Farine, levure, œufs un à un, puis lait et huile ; on poivre franchement, on sale à peine. Viennent ensuite pommes de terre, lardons, oignon et la majorité des dés de raclette. Le tout part dans un moule graissé, recouvert du reste de fromage pour une surface gratinée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pommes de terre avec leur peau, les couper en dés ; faire revenir lardons et oignon jusqu’à ce qu’ils soient dorés, puis laisser tiédir. Technique : Préchauffer le four à 180 °C. Mélanger farine et levure, ajouter les œufs, le lait puis l’huile jusqu’à obtenir un appareil à cake lisse. Cuisson : Incorporer pommes de terre, lardons, oignon et dés de raclette. Verser dans le moule, parsemer de fromage et enfourner 45 à 55 minutes, jusqu’à un gratiné doré. Finition : Laisser reposer 10 minutes avant démoulage ; trancher ce cake raclette moule à cake en parts épaisses et servir tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 30 🔍 Le secret de l’expert La réussite tient au ratio très généreux de garniture par rapport à la pâte. Les dés de raclette créent un cœur bien coulant, tandis que la garniture tiédie préserve la levure et donne une belle poussée. La cuisson contrôlée à 180 °C assure une croûte dorée sans dessécher l’intérieur. ✨ Le twist gourmand : Ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de vin blanc sec en déglacant lardons et oignon, ou une fine couche de moutarde au fond du moule ; le parfum rappelle instantanément la raclette de montagne. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Tasser la garniture ou remplir le moule à ras bord. Le cake devient compact, mal cuit au centre, et le sel de la raclette et des lardons domine si on sale comme un cake classique.

Conservation, réchauffage et batch cooking spécial raclette

Ce cake salé raclette se garde deux jours au réfrigérateur, bien filmé. Pour retrouver une mie moelleuse et un dessus gratiné, on le réchauffe au four à 160 °C, 10 à 15 minutes, plutôt qu’au micro-ondes. En cubes, il devient bouchée d’apéritif, façon mini cake raclette pommes de terre.

On peut aussi le congeler en tranches ; un simple passage au four ou en airfryer rend la surface à nouveau dorée. Avec les derniers restes de fromage, on prépare une seconde fournée ou des mini quiches en moules à muffins, pour prolonger l’esprit raclette sans ressortir l’appareil.