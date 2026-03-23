Figuier étouffé, fruits minuscules : ce geste de taille à faire fin mars change toute la récolte

À la fin mars, alors que votre figuier se réveille, une taille ciblée peut tout changer dans un jardin français. Quels rameaux supprimer pour déclencher une récolte spectaculaire sans affaiblir l’arbre ?

Au sortir de l’hiver, le figuier se couvre de jeunes pousses et promet une saison généreuse. On serait tenté de le laisser filer librement, persuadé que plus de bois signifie plus de figues. En réalité, ce fouillis de rameaux épuise l’arbre, assombrit son cœur et fait chuter la récolte. Un simple nettoyage ciblé fin mars suffit pourtant à préparer un été très différent.

Ce moment, entre fin d’hiver et tout début de printemps, autour de fin mars, correspond au réveil de la sève. Armé d’un sécateur bien aiguisé et, si besoin, d’une scie d’élagage trouvée en jardinerie, quelques gestes précis suffisent pour laisser respirer votre figuier. Le but est simple : concentrer son énergie sur les fruits, pas sur le bois inutile.

Nettoyer votre figuier fin mars : trier les bonnes branches pour le laisser respirer

La première étape de cette taille du figuier en mars consiste à choisir la charpente. On ne garde que quatre à six branches charpentières, bien réparties autour du tronc, qui formeront une sorte de gobelet ouvert. Ces bras solides porteront toute l’ossature et les futures figues. C’est la structure sobre que l’on observe sur les beaux sujets en jardinerie.

Une fois ces bras choisis, tout ce qui encombre le cœur de l’arbre doit disparaître. On supprime les rameaux qui se croisent, se frottent ou poussent vers l’intérieur, car ces contacts finissent par créer des plaies qui ouvrent la porte aux maladies. En dégageant le centre, on crée un puits de lumière qui favorise la photosynthèse, accélère la maturation des fruits et réduit les besoins en arrosage.

Raccourcir d’un tiers : le geste qui concentre la sève sur les futures figues

Sur chaque charpentière conservée, les prolongements sont alors raccourcis d’environ un tiers de leur longueur. Ce raccourcissement freine l’allongement inutile du bois et oblige la sève à nourrir de nouvelles pousses latérales, beaucoup plus fructifères. L’arbre dépense moins d’énergie à fabriquer du feuillage stérile et se prépare, en quelques semaines seulement, à une mise à fruit dense et régulière.

La précision de la coupe joue un rôle décisif. On intervient quelques millimètres au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur, pour forcer la future pousse à s’éloigner du centre. La coupe se fait en biseau, inclinée à l’opposé du bourgeon, afin que l’eau de pluie s’écoule sans stagner sur la plaie. Ce détail limite les risques de champignons sans recourir à des traitements coûteux.

Finir le nettoyage : bois mort et rejets gourmands, les faux amis de la récolte

Au sommet comme au milieu de la ramure, l’hiver a souvent laissé des branches noircies, sèches ou faibles. Elles ne donneront plus de fruits et servent de refuge à des parasites prêts à s’installer dès le retour de la douceur. En les supprimant à ras, puis en les faisant broyer, on protège le figuier et les cultures voisines, tout en redonnant de l’allure à l’arbre.

Un dernier coup d’œil au pied de l’arbre révèle souvent des rejets très vigoureux qui partent de la base. Ces gourmands détournent la sève au détriment des branches porteuses de fruits. En les coupant au plus près du tronc, avec un sécateur de force ou une petite scie, on libère la base, plus facile à pailler, et l’arbre concentre sa vigueur sur une récolte spectaculaire.