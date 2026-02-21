Fin d’hiver : cette méthode des anciens pour obtenir plusieurs citronniers gratuits à partir d’une seule branche

En cette fin d’hiver, les anciens jardiniers profitent de quelques semaines clés pour bouturer leur citronnier à la maison, même sur un balcon. Avec une simple tige et une mini-serre improvisée, vous pouvez obtenir plusieurs jeunes arbres sans serre ni produits chimiques.

Face au prix des jeunes citronniers en jardinerie, l’idée d’en obtenir plusieurs chez soi, sans se ruiner, fait rêver bien des jardiniers de balcon. Aujourd’hui, votre arbre cache un trésor. Une simple branche bien choisie peut devenir un nouveau citronnier, avec une méthode très accessible.

À la fin d’hiver, quand les jours rallongent et que la sève se remet doucement en mouvement, le citronnier offre une occasion en or de se multiplier. Les tissus cicatrisent mieux, les futures racines s’installent avant les grosses chaleurs et l’arbre mère reste peu sollicité. Reste à profiter de cette fenêtre avec le bon geste.

Pourquoi bouturer un citronnier maintenant change tout

Les anciens jardiniers prélevaient leurs rameaux au mois de février, juste avant la montée de sève, pour bouturer un citronnier sans technique compliquée. À ce moment, les rameaux se gorgent de réserves, acceptent volontiers de produire de nouvelles racines et l’arbre installé ne risque pas d’être affaibli par la floraison ou les fruits.

Le bouturage à l’étouffée offre en plus un avantage précieux : chaque bouture garde la forme, la vigueur et la qualité des fruits de l’arbre d’origine. Pas de surprise comme avec un semis. On préserve son meilleur sujet, tout en gagnant plusieurs plants sans dépenser davantage qu’un peu de terreau et de patience.

Choisir la bonne tige et préparer la bouture de citronnier

Tout démarre avec une tige semi-ligneuse, parfois appelée semi-aoûtée. Elle ne doit plus être verte et tendre, ni devenue du bois dur. Cherchez un rameau d’environ 15 centimètres, de l’épaisseur d’un crayon, dont la base brunit légèrement alors que l’extrémité reste souple. Coupez avec un sécateur propre, désinfecté à l’alcool.

Préparez ensuite la bouture en conservant un tronçon bien sain du rameau. Coupez la base en biseau juste sous un œil, retirez toutes les feuilles du bas et gardez seulement deux à quatre feuilles en haut, au besoin coupées en deux. Utilisez un mélange de substrat léger et drainant :

moitié terreau pour semis ;

moitié sable de rivière ou perlite.

Remplissez un petit pot, faites un avant-trou avec un crayon, enfoncez la tige sur la moitié de sa hauteur puis tassez légèrement ; le mélange doit rester humide, jamais détrempé.

Bouturage à l’étouffée : créer la mini-serre idéale

Une fois la bouture en place, tout se joue dans l’ambiance que vous lui offrez. Recouvrez le pot avec une demi-bouteille en plastique, bouchon fermé, ou glissez-le dans un sac de congélation maintenu par quelques tuteurs : vous obtenez une mini-serre. L’air y reste chaud et humide, ce dont la bouture a besoin puisqu’elle n’a pas encore de racines.

Installez le pot dans une pièce lumineuse sans soleil direct, autour de 20 °C, par exemple près d’un radiateur. Maintenez le substrat humide sans excès et ouvrez la cloche de temps en temps pour limiter les moisissures. Au bout de trois à quatre semaines, parfois plutôt quatre à six, des feuilles qui restent bien vertes puis de petits bourgeons vert clair montrent que des racines se sont formées. Aérez alors plus longtemps chaque jour, retirez la protection, puis habituez vos jeunes citronniers à l’air libre au printemps, en ayant prévu plusieurs boutures car toutes ne réussissent pas.