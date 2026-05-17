Fraisiers : dès la première fleur blanche, faites vite ces gestes ou vous risquez de perdre la moitié de votre récolte

Entre début avril et mi-mai, la première fleur blanche de tes fraisiers lance un compte à rebours de 7 à 10 jours. Quelques gestes précis à ce moment peuvent transformer quelques barquettes en véritable récolte familiale.

Sur certains potagers, on dirait que les fraises ont été dessinées au compas : grosses, régulières, alignées sous le feuillage. Le secret, souvent, se joue un matin précis, quand apparaît cette fameuse première fleur blanche que beaucoup laissent passer sans réagir.

À ce moment-là, le fraisier de jardin (Fragaria × ananassa) bascule dans une courte phase à haut régime. Mon Jardin Ma Maison rappelle qu’ »en climat tempéré français, cette période arrive souvent entre début avril et mi-mai, pour des fraises attendues en juin ». Et dès que la première fleur s’ouvre, un vrai compte à rebours démarre.

Ce qui se joue vraiment à la première fleur blanche

Pause-Maison explique que « la plante entre dans une phase de forte dépense énergétique. » Elle doit nourrir en même temps ses racines, son feuillage, ses fleurs et les fruits en formation. Si l’eau, la lumière ou les nutriments manquent quelques jours, « la floraison peut avorter, les fruits rester minuscules, ou le rendement chuter ».

Cette tension ne dure pas longtemps : la floraison active d’un pied prend souvent 7 à 10 jours, puis il faut 4 à 6 semaines pour voir rougir les fraises. En clair, dès la première fleur blanche, chaque geste compte pour transformer quelques barquettes timides en vraie récolte familiale.

Nettoyer, nourrir, arroser : les réflexes immédiats

Nous avons tous déjà laissé nos fraisiers devenir de petites jungles. Dès les premières fleurs, il faut au contraire alléger. On retire les feuilles jaunies, tachées ou couchées, on dégage le cœur du plant et on enlève les herbes concurrentes. Un fraisier aéré sèche plus vite après la pluie, limite la pourriture grise (botrytis) et montre mieux ses fleurs aux pollinisateurs. On en profite pour renouveler le paillage sur 3 à 5 cm avec paille ou tonte bien sèche.

Côté nourriture, un surfaçage de compost mûr ou un peu de purin d’ortie ou de consoude très dilué suffisent ; Gerbeaud conseille des engrais riches en potasse et pauvres en azote, pour nourrir les fruits plutôt que le feuillage. L’arrosage se fait toujours au pied : 1 à 2 l par pied, une à deux fois par semaine en pleine terre selon la météo, 200 à 500 ml en pot, sans jamais laisser d’eau stagner dans la soucoupe.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de récolte estimé jusqu’à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En agissant dans les 7 à 10 jours suivant la première fleur blanche, on sécurise l’eau, la nourriture, l’air et la lumière pendant la phase de plus forte dépense énergétique du fraisier, ce qui limite les fleurs avortées et les mini-fruits. 💡 Le petit plus : noter la date de première fleur pour anticiper la cueillette 4 à 6 semaines plus tard et organiser les arrosages avant les départs en week-end ou vacances. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser les plants se débrouiller seuls pendant cette période critique, avec sol sec puis détrempé, feuillage qui cache les fleurs, stolons non coupés et traitement pulvérisé en pleine floraison.

Pollinisation, gel et stolons : préparer la suite

Sans bonne pollinisation, impossible d’obtenir des fraises bien remplies. Pause-Maison rappelle que « l’intervention des insectes pollinisateurs est essentielle » même si les fraisiers sont autofertiles. On évite donc tout traitement pendant la floraison, on laisse quelques fleurs mellifères comme bourrache ou trèfle à proximité, et en serre ou sur balcon fermé, un simple pinceau passé chaque jour d’une fleur à l’autre suffit.

Dernier levier, souvent négligé : la gestion des stolons. En pleine floraison, on les coupe pour garder l’énergie sur les fruits, sauf sur quelques pieds choisis pour le renouvellement des plants de 3 ou 4 ans, moins productifs. Si les nuits fraîches menacent, un voile d’hivernage léger posé le soir et retiré le matin protège les fleurs sans priver les abeilles de leur terrain de jeu. La prochaine fois qu’une première fleur blanche s’ouvre, ces gestes deviennent un vrai réflexe.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Si vos fraisiers commencent à fleurir, faites vite ces gestes simples pour transformer votre cueillette en récolte XXL»