Hortensias : si vos feuilles blanchissent en mai, ne faites plus cette erreur d’arrosage qui ruine la floraison

Chaque mai, un voile blanc épuisait mes hortensias pourtant choyés dans mon jardin. Jusqu’au jour où j’ai relié l’oïdium à un geste d’arrosage anodin.

Chaque soir d’été, même scène au jardin : arrosoir levé très haut, pluie fine sur tout le massif d’hortensias, comme sur les catalogues. Le geste semblait protecteur. Puis, en mai, les jeunes feuilles se sont couvertes d’un mystérieux voile blanc, année après année, sans que l’on comprenne pourquoi.

On a incriminé la pluie, le vent froid, le manque d’engrais. En réalité, ce feutrage blanc sec n’était pas un caprice, mais de l’oïdium réveillé par notre façon d’arroser. Quand ce champignon adore les feuilles mouillées pendant des heures, la fameuse douche du soir devient son meilleur allié… et notre plus grande erreur.

En mai, ce voile blanc sur l’hortensia, c’est presque toujours l’oïdium

Sur un hortensia, l’oïdium se voit comme une poussière farineuse qui s’étale sur le dessus des jeunes feuilles, parfois sur les tiges. La feuille reste d’abord verte, puis se boursoufle, brunit, finit par sécher. L’arbuste ne meurt pas, mais il s’épuise et fleurit moins l’année suivante.

Ce champignon adore les printemps contrastés : journées autour de 20 °C, nuits qui redescendent vers 8 °C, air humide. Mai coche toutes les cases. Si, en plus, le feuillage reste mouillé après un arrosage du soir, chaque feuille porte un fin film d’eau toute la nuit, parfait tremplin pour le voile blanc hortensia.

La fausse bonne idée : doucher l’hortensia par le dessus

Pendant longtemps, nous avons tous tenu l’arrosoir bien haut, en pluie fine sur tout l’arbuste, surtout après une journée chaude. C’est intuitif, rapide… et désastreux. L’eau ruisselle, s’accumule dans les creux du feuillage et forme un manteau humide qui colle aux feuilles pendant des heures. L’oïdium hortensia y trouve exactement ce qu’il attend.

Or l’hortensia n’a jamais demandé une douche, mais un sol frais. Ses racines superficielles pompent l’eau près de la surface, d’où son besoin d’un arrosage au pied, régulier mais sans excès. Mieux vaut 2 à 3 litres versés lentement au pied, le matin avant 9 h, qu’un arrosoir entier projeté sur les fleurs en soirée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Arrosages économisés 30 à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En arrosant uniquement au pied le matin, l’eau atteint les racines superficielles tandis que le feuillage reste sec ; le champignon manque d’humidité pour germer et le paillage maintient un sol frais plus longtemps. 💡 Le petit plus : Poser ce paillage dès avril protège les racines des premiers coups de chaud et réduit les arrosages tout l’été. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Continuer à mouiller le feuillage le soir, surtout par temps doux et humide, relance très vite le voile blanc sur les feuilles.

Plan d’urgence et routine pour ne plus revoir ce voile blanc

Si le feutrage blanc est déjà là, pas de panique. On commence par couper les feuilles les plus atteintes et on les jette, sans les composter. Ensuite, on pulvérise tous les 8 à 10 jours un mélange doux à base de bicarbonate de soude ou de lait, sur feuillage sec. Parallèlement, un paillage d’écorces de pin sur 5 à 10 cm et une bonne aération autour des arbustes empêchent l’humidité de stagner et limitent durablement l’oïdium.

Arroser tôt le matin, uniquement au pied, sans mouiller les feuilles.

Maintenir un paillage organique épais mais dégagé du collet.

Éclaircir légèrement les hortensias trop serrés pour laisser circuler l’air.

Sources Pleine Vie

«Arrete de les doucher le soir ce geste a stoppe loidium et le voile blanc sur mes hortensias en mai»