Lavande : cette erreur de taille au printemps peut la condamner en une saison et vous priver de fleurs pour longtemps

Au printemps, des milliers de jardiniers français ratiboisent leur lavande pour la rendre plus nette. En quelques centimètres de trop, le bois marron condamne fleurs et forme pour des années.

Chaque année au printemps, le même réflexe : un coup de sécateur énergique pour redonner une jolie boule à la lavande. Sur le moment, le massif paraît net, domestiqué. Mais quelques mois plus tard, les tiges restent maigres, la floraison se raréfie, la base se creuse.

Ce n’est ni la météo, ni le sol qui sont en cause, mais cette fameuse taille de printemps réalisée quelques centimètres trop bas, dans le bois marron. Un geste anodin qui peut abîmer durablement la plante. Comment savoir jusqu’où couper sans condamner sa lavande ?

Pourquoi le printemps est la pire saison pour raser la lavande

En quelques années, la base de la lavande se transforme : les tiges vertes deviennent brunes, dures, presque sans bourgeons actifs. Ce « tronc » lignifié protège la plante, mais il ne produit plus de jeunes pousses ; tout ce qui compte se joue dans la partie encore verte.

Contrairement à d’autres arbustes, la lavande ne sait pas repartir sur ce vieux bois. Quand on coupe dedans, on sectionne la dernière zone vivante. Comme le rappelle Trucmania (Ouest-France), « La lavande ne repart jamais sur le vieux bois. Jamais. »

L’erreur de quelques centimètres qui ruine fleurs et silhouette

En mai, la plante paraît vigoureuse, les boutons se forment, et nous avons tous déjà eu envie de la « remettre à niveau ». En rabattant en boule jusqu’au bois brun, on supprime les 2 à 3 cm de feuillage qui portent les futures hampes florales.

Résultat : la lavande se dégarnit au centre, se dessèche par la base et raccourcit sa vie. Bien taillée chaque année, elle peut rester belle plus de dix ans ; coupée dans le bois sec au printemps, elle ne dépasse parfois même pas la saison suivante.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Longévité du pied Jusqu’à 10 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En gardant une petite couronne de feuillage vert au-dessus du bois brun, on conserve les bourgeons actifs. Ils produisent chaque année de nouvelles pousses florifères, sans demander à la base ligneuse de se régénérer. 💡 Le petit plus : Sur un pied un peu âgé, on peut tailler en deux temps : une légère coupe de nettoyage au printemps dans le vert, puis la vraie taille après floraison, en fin d’été, toujours hors bois marron. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Rabattre toute la plante en boule au mois de mai en coupant dans le bois marron : cette coupe basse supprime la dernière zone vivante et peut condamner la lavande, qui ne formera plus ni nouvelles pousses ni fleurs.

Les bons gestes pour une lavande compacte pendant des années

La période idéale pour tailler vraiment se situe juste après la floraison, entre fin août et début septembre. On coupe alors les tiges défleuries en conservant environ un tiers de base lignifiée et 2 à 3 cm de feuillage vert au-dessus du bois dur.

Au printemps, on se limite à nettoyer les tiges sèches et à raccourcir très légèrement dans le vert. Si le pied présente déjà 30 à 40 cm de bois nu, mieux vaut le remplacer et pratiquer le bouturage, comme pour le thym ou le romarin.