Tomates : avant de jeter vos gourmands, ce geste tout bête peut vous offrir jusqu’à 15 plants gratuits

Chaque gourmand de tomate jeté au compost est un futur plant productif qui disparaît. Un simple passage par un verre d’eau peut suffire à changer vos récoltes.

Au printemps, beaucoup de jardiniers ont pincé leurs tomates, jeté les petites pousses latérales… et avec elles une belle partie de leur future récolte. Ces fameuses excroissances feuillues, les gourmands, finissent souvent sur le compost alors qu’elles cachent un potentiel incroyable.

Avec le prix des jeunes plants qui a grimpé en jardinerie, transformer ces « déchets » en plants gratuits devient un vrai réflexe malin. Un simple verre d’eau posé près d’une fenêtre suffit à relancer leur vie. Avant de remplir le seau de tailles, un geste de plus change totalement la donne.

Pourquoi vos gourmands de tomates valent de l’or au potager

Un gourmand de tomate est une tige secondaire qui apparaît à l’angle entre la tige principale et une feuille. Très vigoureux, il pompe beaucoup de sève et, s’ils sont trop nombreux, ils ont épuisé le plant au détriment des fruits. Pourtant, chaque gourmand est un véritable clone, prêt à devenir un nouveau pied productif.

Seul un gourmand mérite d’être laissé en place : celui situé juste sous le premier bouquet de fleurs jaunes. En grandissant, il forme un « parasol » de feuilles qui protège les premières grappes des coups de soleil. Tous les autres peuvent être recyclés en boutures, pour densifier le potager sans racheter de godets.

Comment choisir et prélever les bons gourmands à bouturer

La période idéale pour bouturer les gourmands de tomates commence en mai, quand les pieds se sont bien installés. On sélectionne des tiges latérales de 10 à 15 cm, bien vertes, souples, sans taches ni début de fleurs. Le plant mère doit être sain, sans mildiou ni feuilles jaunies.

Nous avons tous déjà sorti le sécateur par réflexe. Ici, les doigts suffisent : on pince la base du gourmand entre le pouce et l’index, puis on le bascule doucement de gauche à droite jusqu’à ce qu’il se détache. Ce geste a limité les risques de maladies liés à des lames mal désinfectées et n’a presque pas affaibli la plante.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Plants gratuits obtenus jusqu’à 10–15 par saison 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les gourmands sont des clones du pied de tomate. Plongés dans un verre d’eau à température ambiante et placés à la lumière, ils ont rapidement formé en une dizaine de jours un chevelu de racines blanches prêt à être repiqué en terre. 💡 Le petit plus : Regrouper dans le même bocal uniquement des gourmands de même variété et noter leur nom sur le verre évite toute confusion au moment de planter. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : pincer le gourmand situé sous le premier bouquet floral ou bouturer des tiges déjà fleuries ou malades, qui s’enracinent mal et propagent les problèmes au potager.

Du verre d’eau au potager : réussir le repiquage express

Une fois les feuilles du bas retirées, les tiges ont été plongées dans un verre rempli à moitié d’eau à température ambiante, près d’une fenêtre lumineuse mais sans soleil direct. En quatre à cinq jours, de petites boursouflures blanches sont apparues, puis, en moins de dix jours, de vraies racines de plusieurs centimètres.

Quand les racines forment une touffe dense, on prépare une terre légère enrichie en compost mûr.

On enterre la tige profondément, jusqu’aux premières vraies feuilles, la tomate créant des racines sur toute la partie enfouie.

Un arrosage généreux au pied, puis un paillage, ont aidé à la reprise et limité les arrosages suivants.