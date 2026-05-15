Jardin : ces 6 plantes qu’il ne faut surtout pas tailler en mai, sous peine de ruiner toute la floraison

En mai, un coup de sécateur mal placé peut anéantir la floraison de vos arbustes favoris. Six catégories de plantes sont à épargner absolument, sous peine de gros dégâts.

Mai arrive, le jardin explose de vert et les mains démangent déjà de sortir le sécateur. On a envie de « faire propre », de raccourcir ce qui dépasse, de dompter rosiers et haies rebelles. Pourtant, pour certaines plantes, ce réflexe bien intentionné peut ruiner toute la saison.

À cette période, la sève circule à plein régime, les bourgeons se gonflent, les futures fleurs se dessinent. Couper au mauvais moment revient à retirer des briques d’une maison en chantier. Voici les plantes à ne pas tailler en mai et le bon timing pour les chouchouter sans les épuiser.

Mai, le mois où vos plantes travaillent déjà en coulisses

Au printemps, les végétaux n’ont pas fait de pause : ils ont mobilisé leurs réserves pour lancer feuilles, jeunes tiges et boutons floraux. En mai, tout ce petit monde est en pleine construction. Une taille sévère casse ces « canalisations » de sève, affaiblit l’immunité et laisse des plaies qui cicatrisent mal.

Dans cette phase, certaines espèces sont particulièrement sensibles. Leur floraison, ou même leur santé, peut être compromise si l’on insiste avec le sécateur :

Rosiers : en mai, ils préparent leurs boutons. On taille plutôt en fin d’hiver, puis légèrement après chaque grande vague de fleurs.

: en mai, ils préparent leurs boutons. On taille plutôt en fin d’hiver, puis légèrement après chaque grande vague de fleurs. Clématites à grandes fleurs : leurs bourgeons sont déjà en place. On intervient en fin d’hiver ou juste après la floraison, selon la variété.

: leurs bourgeons sont déjà en place. On intervient en fin d’hiver ou juste après la floraison, selon la variété. Érable du Japon : très séveux, il « saigne » si on le coupe maintenant. On réserve les tailles à l’automne ou à l’hiver, hors fortes gelées.

: très séveux, il « saigne » si on le coupe maintenant. On réserve les tailles à l’automne ou à l’hiver, hors fortes gelées. Arbustes à floraison printanière (forsythia, lilas, groseillier…) : ils fleurissent sur le bois de l’année précédente. On les raccourcit juste après la floraison, jamais avant.

(forsythia, lilas, groseillier…) : ils fleurissent sur le bois de l’année précédente. On les raccourcit juste après la floraison, jamais avant. Arbres fruitiers (pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers) : en mai, les coupes deviennent des portes d’entrée aux maladies. La taille se fait surtout en hiver, parfois après récolte.

(pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers) : en mai, les coupes deviennent des portes d’entrée aux maladies. La taille se fait surtout en hiver, parfois après récolte. Haies persistantes (laurier, photinia…) : elles construisent leur feuillage de l’année. On les taille plutôt en avril puis en septembre.

Les erreurs de taille qu’on a tous faites au printemps

Nous avons tous déjà rabattu un rosier ou une haie « pour repartir à zéro »… avant de constater une floraison timide, des tiges chétives ou des feuilles tachées. Une taille trop énergique en mai a souvent coupé les futurs boutons et stressé la plante, qui a dû puiser dans ses réserves pour réparer au lieu de fleurir.

D’ailleurs, les dégâts ne se voient pas toujours tout de suite. Une plante affaiblie a été plus vulnérable aux champignons et aux parasites, surtout sur les arbres fruitiers et les haies épaisses. Ce qui a été pris pour un « manque d’engrais » venait parfois simplement d’un sécateur trop pressé.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Floraison préservée Floraison intacte 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En laissant rosiers, clématites, érables, fruitiers, arbustes de printemps et haies persistantes tranquilles en mai, on respecte la montée de sève et la formation des bourgeons. Les plantes gardent leur énergie pour fleurir et cicatrisent plus vite quand la taille est faite en période de repos. 💡 Le petit plus : glisser un ruban ou un morceau de scotch coloré sur le sécateur avec la mention « mai = pause » aide à ne pas tailler par automatisme. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rabattre sévèrement en mai un rosier, une clématite, un arbuste printanier, un arbre fruitier ou une haie persistante « pour faire propre » : la floraison est sacrifiée et la plante s’en trouve durablement affaiblie.

Que faire en mai à la place de tailler ?

La bonne nouvelle, c’est qu’on peut s’occuper du jardin sans couper. En mai, on se limite à l’entretien léger : enlever le bois mort, les branches cassées, quelques fleurs fanées, et surtout pailler le pied des rosiers et des haies pour garder l’humidité. Un arrosage régulier et un engrais doux suffisent à booster la saison.

Ce mois devient alors celui de l’observation. On repère les branches mal placées à supprimer plus tard, on note les périodes réelles de floraison pour caler la future taille. Un peu de patience maintenant, et les rosiers, l’érable du Japon ou le lilas remercieront tout l’été par une végétation luxuriante.