Ne ratez pas avril : ces 30 fleurs à planter maintenant garantissent un jardin explosif tout l’été

Jardiniers pressés de voir fleurir leur jardin cet été, avril est votre mois clé : quelques fleurs bien choisies suffisent à tout changer. Quelles espèces planter ce mois-ci, en massif ou en pot, pour un décor assuré sans prise de tête ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Cosmos bipinnatus 🌸 Nom courant Cosmos 📏 Dimensions 60 à 120 cm x 30 à 40 cm ☀️ Exposition Plein soleil ❄️ Rusticité 0 °C (cultivé en annuelle) 🍂 Feuillage Caduc

Le mois d’avril installe enfin le printemps : la lumière change, la terre se réchauffe et les envies de couleurs reviennent d’un coup. C’est le moment où l’on regarde ses massifs un peu vides en rêvant d’un décor digne des magazines, sans savoir par où commencer.

La bonne nouvelle, c’est qu’un été généreusement fleuri se prépare maintenant, avec une sélection de fleurs à planter en avril vraiment indulgentes avec les débutants. Annuelles ultra-colorées, vivaces fidèles d’année en année… Voici 30 valeurs sûres à mettre en terre ce mois-ci pour un jardin en pleine explosion de couleurs dès les beaux jours.

Avril, le mois clé pour lancer la floraison de l’été

En avril, les journées se sont allongées et le sol a commencé à se tiédir : les graines germent vite, les jeunes plants reprennent sans stress, à condition d’attendre la fin des dernières gelées selon la région. Ce timing donne aux racines le temps de bien s’installer avant les fortes chaleurs de juillet-août, gage d’une floraison longue et généreuse.

Les fleurs annuelles semées ou repiquées maintenant offrent un feu d’artifice immédiat, mais disparaissent à l’automne. Les fleurs vivaces, elles, prennent parfois un peu plus leur temps la première année, mais reviennent ensuite fidèlement, souvent de plus en plus belles. Mixer les deux, c’est le secret d’un jardin à la fois spectaculaire cet été et facile à vivre sur le long terme.

30 fleurs faciles à planter ce mois-ci : la liste inratable

Nous avons tous déjà acheté des plants sur un coup de cœur avant de les voir dépérir faute de bon emplacement. Pour éviter ces déceptions, cap sur des espèces robustes, adaptées au climat français, qui aiment le soleil et un sol bien drainé, en massif comme en pot.

Cosmos, capucines, zinnias, œillets d’Inde, nigelles de Damas

Tournesols, belles-de-jour, clarkias, bleuets, pavots annuels

Amarantes, coreopsis annuels, pois de senteur, pétunias, gazanias

Échinacées, rudbeckias, lupins, campanules, coreopsis vivaces

Delphiniums, achillées, phlox paniculés, heuchères, astilbes

Ancolies, monardes, asters, alchémilles, véroniques

Ces 30 fleurs ont été choisies pour leur floraison abondante, leur côté “bonne pâte” et, pour beaucoup, leur intérêt pour les pollinisateurs. D’ailleurs, les nigelles, bleuets, pavots ou rudbeckias se ressèment souvent tout seuls si on laisse quelques graines en place, créant au fil des années un vrai jardin champêtre.

Les bons gestes pour un jardin fleuri sans stress tout l’été

Avant de planter, il a fallu casser les mottes, retirer les cailloux et mélanger un peu de compost à la terre pour nourrir les futures floraisons. En plein soleil, on espace bien les pieds (30 à 40 cm pour la plupart de ces fleurs) afin de laisser l’air circuler et de limiter les maladies, puis on arrose généreusement une fois la plantation terminée pour aider les racines à s’ancrer.

Ensuite, l’entretien reste léger : un arrosage régulier les premières semaines, surtout en pot, et la suppression des fleurs vraiment défraîchies pour stimuler de nouveaux boutons. Petit bonus : en fin de saison, garder quelques têtes sèches d’échinacées, de rudbeckias ou de nigelles offre un garde-manger aux oiseaux et prépare, très naturellement, les floraisons de l’été suivant.

Sources Marie France

«Ne coupez plus les fleurs fanees hortensias et echinacees protegent le jardin tout lhiver selon un paysagiste»