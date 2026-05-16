Bouturage en mai : ces 10 plantes repartent en 2 à 4 semaines si vous évitez cette erreur qui ruine tout

En mai, jardiniers débutants ou confirmés voient leurs boutures de géraniums, lavandes ou hortensias reprendre à une vitesse folle. Quels gestes transforment dix simples tiges en réserves de plantes pour tout l’été ?

Au cœur du printemps, il y a ce moment où les pots débordent, les envies aussi, mais pas le budget. Devant les géraniums, hortensias ou lavandes rutilants, on se surprend à rêver d’un balcon XXL… sans passer à la caisse chaque année.

Bonne nouvelle : le jardin offre justement un raccourci. En mai, quand les tiges sont gorgées de sève, une simple branche prélevée au bon endroit peut devenir un nouveau plant généreux. Reste à connaître la méthode qui fait vraiment la différence.

En mai, ces 10 plantes se bouturent presque toutes seules

En plein mois de mai, le bouturage en mai devient un jeu d’enfant car les jeunes pousses sont vertes, souples, en pleine croissance. Elles cicatrisent et fabriquent des racines à une vitesse étonnante, surtout si l’on s’attaque aux stars faciles des balcons et du potager.

Au programme : géranium de balcon, fuchsia, verveine, lantana pour les cascades fleuries ; lavande, romarin, sauge, thym et menthe pour les parfums ; sans oublier l’hortensia, roi des coins d’ombre. Dix valeurs sûres qui ont déjà prouvé qu’elles reprenaient en deux à quatre semaines. Et le tout, sans dépenser plus qu’un peu de terreau.

Les bons gestes pour un atelier de bouturage qui marche vraiment

Nous avons tous déjà planté une tige « au hasard » et l’avons vue flétrir. Pour que cette fois elle racine, choisissez l’extrémité d’une pousse jeune, verte, longue de 8 à 12 cm, sans fleurs ni boutons, puis coupez net juste sous un nœud. Ôtez les feuilles sur la moitié inférieure, raccourcissez celles de l’hortensia, puis piquez un tiers de la tige dans un terreau léger, humide mais jamais détrempé.

C’est là que la culture à l’étouffée fait la différence. Coiffez le godet avec une bouteille transparente coupée ou un sachet plastique, placez-le en lumière sans soleil direct, aérez dix minutes tous les deux jours : l’air reste humide, la tige ne se dessèche pas. En général, de minuscules feuilles apparaissent au bout de deux à quatre semaines : signe discret que les racines se sont formées.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de reprise 2 à 4 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En mai, des tiges très actives, enfermées sous une cloche humide, fabriquent rapidement des racines aux nœuds. 💡 Le petit plus : Mettre plusieurs boutures dans un même godet crée vite une touffe dense et spectaculaire. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Noyer le substrat et oublier d’aérer : la base finit par pourrir en quelques jours.

Après l’enracinement, installer vos boutures pour tout l’été

Quand les nouvelles feuilles se multiplient, ouvrez la mini-serre un peu plus chaque jour, puis retirez-la. Les godets ont ensuite été placés quelques jours à l’intérieur, puis dehors à la mi-ombre ; dès que les racines remplissent le pot, rempotez ou plantez en pleine terre.

Les géraniums, verveines, fuchsias et lantanas adorent les balconnières ensoleillées ; lavande, romarin, sauge et thym se régalent d’un sol drainé au soleil, tandis que la menthe reste plus sage en pot et que l’hortensia préfère l’ombre fraîche. Avec dix simples tiges bien choisies, tout le jardin a déjà semblé neuf… et on a vraiment eu envie de tout multiplier.