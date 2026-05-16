Lantana en pot : ces 3 gestes à faire maintenant pour le couvrir de fleurs et l’aider à passer l’hiver sans dégâts

Sur balcon ou terrasse, le lantana en pot alterne boules de couleurs et coups de chaud. Entre sécheresse et gel, quelques gestes précis décident s’il refleurira chaque été.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Lantana camara 🌸 Nom courant Lantana, lantanier 📏 Dimensions 40 à 80 cm de haut x 40 à 60 cm de large en pot ☀️ Exposition Plein soleil (au moins 6 h de soleil direct par jour) ❄️ Rusticité Feuillage abîmé dès 0 °C, souche menacée vers -5 à -7 °C, à hiverner en pot 🍂 Feuillage Semi-persistant à caduc selon le climat

Sur un balcon, un lantana en pot ressemble à un petit feu d’artifice posé sur la table basse. Des pompons jaunes, orange, roses se succèdent sans se lasser… jusqu’au jour où la motte a séché, ou gelé, et la belle boule colorée a brusquement disparu.

Ce champion du soleil supporte pourtant très bien la vie en pot, à condition de respecter quelques règles simples. Entre choix du contenant, arrosage mesuré et hivernage malin, il a déjà refait une sphère de fleurs année après année. Voici les gestes qui changent tout.

Un feu d’artifice de couleurs… à condition de bien installer le lantana en pot

Pour bien fleurir, le lantana a été installé dans un pot percé d’au moins 30 à 40 cm de diamètre, plutôt plus haut que large, rempli d’un mélange léger : terreau pour plantes fleuries, un peu de compost et une part de sable ou de perlite. Au fond, une couche de billes d’argile a évité l’eau stagnante, ennemie de ses racines.

Côté emplacement, cette plante adore la chaleur. En plein soleil, orientée sud ou sud-ouest, elle a offert sa floraison la plus généreuse et attiré abeilles et papillons. Dès qu’elle a manqué de lumière, les tiges se sont allongées, ramollies, et les bouquets de fleurs sont devenus timides. Sur un balcon brûlant, un léger ombrage en fin d’après-midi a limité les coups de chaud sans nuire à la floraison.

Arrosage, engrais, taille : la routine qui le couvre de fleurs tout l’été

Nous avons tous déjà laissé un pot se dessécher en vacances. En contenant, la motte de lantana a séché très vite, mais elle n’a pas supporté pour autant les bains prolongés. Le bon rythme a consisté à tester la terre avec le doigt, puis à arroser dès qu’elle était sèche sur quelques centimètres, une à trois fois par semaine selon la chaleur, en vidant toujours la soucoupe.

En pot, les réserves se sont épuisées rapidement. Un engrais liquide pour plantes fleuries, ajouté tous les quinze jours du printemps à la fin de l’été, a entretenu une floraison continue, à condition de choisir une formule équilibrée, sans excès d’azote. Tout l’été, le fait de couper les fleurs fanées et de pincer les jeunes pousses a maintenu le lantanier compact, bien ramifié, couvert de boutons. Au tout début du printemps, les tiges ont été raccourcies d’environ un tiers au-dessus d’un nœud pour relancer la végétation.

Bien hiverner son lantana en pot pour le garder d’une année sur l’autre

Le lantana est peu rustique, et en pot ses racines gèlent encore plus vite. Dès que les nuits sont passées sous 5 °C, le contenant a été rentré dans une véranda, une serre froide ou une pièce lumineuse non chauffée, autour de 10 à 15 °C. L’engrais a été stoppé, l’arrosage réduit à un simple verre d’eau toutes les trois à quatre semaines, juste pour garder le substrat à peine humide. La perte partielle du feuillage est alors restée tout à fait normale.

Au début du printemps, quand les gelées ne menaçaient plus, le lantana a été taillé, éventuellement rempoté dans un pot un peu plus grand, puis ressorti progressivement : quelques jours à mi-ombre, puis retour au plein soleil. Dans les jardins littoraux très doux, certains le laissent dehors en protégeant pot et ramure avec voile d’hivernage, mais beaucoup de jardiniers préfèrent le rentrer systématiquement pour être sûrs de profiter de sa explosion de couleurs l’été suivant.

Sources Marie France

«Lantana en pot la routine en 3 gestes qui le couvre de fleurs cet ete et lui fait passer lhiver sans degats»