Terrasse gâchée par un coffre en plastique ? Cette solution de rangement discret fait disparaître tout le bazar

À l’heure des apéros au soleil, votre terrasse mérite mieux que le gros coffre en plastique qui attire tous les regards. Voici comment cacher votre matériel de jardinage sans sacrifier la déco.

Le printemps revient, la terrasse redevient pièce à vivre. Mais au milieu des chaises longues et des pots fleuris, le gros coffre en résine verte trône comme une verrue, entouré de sécateurs, d’arrosoirs et de sacs de terreau qui débordent.

Bonne nouvelle, ce décor peut changer sans renoncer au rangement. L’idée n’est plus d’imposer un bloc en plastique, mais de créer un véritable coin salon qui cache tout : un coffre de jardin discret, fondu dans le décor, pensé comme un ensemble. Prêt à réinventer ce fameux “coin bazar” ?

Pourquoi le coffre de jardin classique gâche la vue

Nous avons tous déjà posé un coffre au hasard, “là où il restait de la place”. Résultat : un gros parallélépipède qui coupe la perspective, attire l’œil et rétrécit visuellement la terrasse. On a longtemps cru qu’il suffisait d’acheter le plus grand volume possible pour régler le problème.

Or, en extérieur, la règle d’or est de libérer le champ visuel. Pause-Maison / Ouest-France rappelle qu’une armoire de petite hauteur bien choisie « se glisse habilement sous la ligne de mire ». Dès que les rangements restent bas et en périphérie, le regard file au-dessus pour se poser sur les plantes, pas sur le plastique.

La combinaison gagnante pour un rangement presque invisible

Premier pilier de ce coin caché : le banc-coffre étanche. Sous une assise accueillante, il offre, selon Pause-Maison / Ouest-France, « une place de choix pour accueillir vos convives sans encombrer la circulation ». Sa conception hermétique forme une « barrière étanche [qui] est la clé d’un jardinage économique et serein », en gardant coussins et petit outillage bien au sec.

On complète avec une armoire basse coordonnée, calée contre un mur, puis des crochets pour exploiter les verticales et des bacs empilables pour éviter la “fouille archéologique”. Ensemble, ils font disparaître le désordre :

l’armoire pour les sacs de terreau, engrais et arrosoirs ;

les crochets muraux pour pelles, râteaux et balais ;

pour pelles, râteaux et balais ; les bacs empilables pour gants, graines, étiquettes et petite quincaillerie.

Un écran ajouré vient enfin masquer ce coin technique, sans bloquer la lumière.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de place Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le banc-coffre, l’armoire basse, les crochets et les bacs empilables déplacent tout le rangement en périphérie et sur les murs. Le sol reste dégagé, la vue aussi, tandis que chaque catégorie de matériel trouve une place précise, facile à atteindre. 💡 Le petit plus : garder dans le banc-coffre une caisse “express” avec gants, sécateur et petit arrosoir, pour pouvoir jardiner en deux minutes sans tout sortir. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : poser un énorme coffre plastique au centre de la terrasse, visible de partout, ou choisir un modèle non étanche qui laisse moisir coussins et textiles.

Une solution durable, du petit balcon au grand jardin

Sur un balcon, un banc-coffre contre la balustrade et quelques crochets suffisent. Sur une terrasse familiale, on aligne banc, armoire et écran ajouré. En jardin, un coffre XXL type Biohort T160 (830 l, 159 x 79 x 83 cm) peut centraliser coussins, jouets et matériel.

Pleine Vie souligne qu’un tel coffre, « fabriqué en acier galvanisé à chaud, […] résiste aux intempéries et ne craint ni la rouille ni les averses répétées ». En gris quartz, adossé à un claustra végétalisé – ce dernier « structure l’extérieur sans le transformer en espace clos », rappelle Pause-Maison / Ouest-France – il devient un vrai coffre de jardin discret, taillé pour durer des années.