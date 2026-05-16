Pains de viande secs et fades : ce fromage italien à ajouter sans attendre dans la farce change tout
Toujours le même verdict : un pain de viande sec, qui s'effrite et n'enthousiasme personne à table. Jusqu'au soir où un ingrédient crémeux a transformé la recette.
On connaît tous cette scène : le pain de viande sort du four, doré, parfum d’oignon qui emplit la cuisine. On coupe la première tranche… et la déception tombe ; viande grise, texture compacte, aucune goutte de jus dans le plat.
Cette phrase revient : « J’ai toujours eu des pains de viande secs et fades ». Pourtant, un ingrédient peut tout changer. Un fromage frais italien, glissé dans la farce, apporte une onctuosité et réveille le goût. Reste à comprendre comment l’utiliser sans se tromper.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de bœuf haché (15–20 % de matière grasse)
- ✅ 250 g de ricotta bien égouttée, l’ingrédient secret d’un pain de viande moelleux
- ✅ 60 g de chapelure ou mie de pain trempée dans 8 cl de lait
- ✅ 2 œufs, 1 gros oignon, ail, herbes, sel et poivre pour le goût
Pourquoi votre pain de viande ressort sec
La plupart du temps, le problème vient d’un trio gagnant… mal dosé : viande trop maigre, absence de gras, manque de liant. Au four trop chaud, la viande hachée se contracte, chasse son jus et le résultat est dense. Pour un pain de viande juteux, on a besoin de gras, d’eau et d’un réseau qui les retienne.
C’est là que la ricotta entre en scène : ce fromage apporte eau et gras doux, sans lourdeur. Associée à la mie de pain trempée dans le lait, aux œufs de liaison et aux oignons revenus, elle donne un pain de viande moelleux, même sans chair à saucisse.
Recette de pain de viande moelleux à la ricotta
La méthode est simple ; on prépare un coussin de moelleux, puis on cuit doucement. Ce pain de viande facile au four exige seulement de peu malaxer et de vérifier la cuisson avec un thermomètre de cuisson.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Hydrater chapelure ou mie de pain dans le lait. Faire fondre l’oignon dans un peu d’huile.
- Technique : Mélanger ricotta, pain égoutté, œufs, aromates et ail. Ajouter la viande sans trop la travailler.
- Cuisson : Former un pain dans un moule à cake, lisser. Napper ketchup et moutarde, cuire 45–50 min à 180 °C.
- Finition : Vérifier 75–80 °C à cœur au thermomètre, laisser reposer 10 min avant de démouler et trancher.
Servir et conserver votre pain de viande
On laisse le pain de viande reposer, puis on le tranche et on sert avec une salade. Les restes se gardent 3 jours au réfrigérateur et se réchauffent au four, 150 °C, sous aluminium.
Sources
En bref
- 🍽 Un cuisinier amateur enchaîne les pains de viande secs et fades, malgré les recettes classiques au four et la viande hachée bien choisie.
- 🔥 L'ajout d'un fromage frais italien dans la farce change la texture, en s'associant au pain trempé, aux œufs et aux oignons fondants.
- 🤔 Astuces de cuisson, température à cœur et temps de repos viennent ensuite parfaire ce pain de viande moelleux, avec un résultat final surprenant.
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