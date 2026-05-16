Pains de viande secs et fades : ce fromage italien à ajouter sans attendre dans la farce change tout

Toujours le même verdict : un pain de viande sec, qui s'effrite et n'enthousiasme personne à table. Jusqu'au soir où un ingrédient crémeux a transformé la recette.

On connaît tous cette scène : le pain de viande sort du four, doré, parfum d’oignon qui emplit la cuisine. On coupe la première tranche… et la déception tombe ; viande grise, texture compacte, aucune goutte de jus dans le plat.

Cette phrase revient : « J’ai toujours eu des pains de viande secs et fades ». Pourtant, un ingrédient peut tout changer. Un fromage frais italien, glissé dans la farce, apporte une onctuosité et réveille le goût. Reste à comprendre comment l’utiliser sans se tromper.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de bœuf haché (15–20 % de matière grasse)

✅ 250 g de ricotta bien égouttée, l’ingrédient secret d’un pain de viande moelleux

✅ 60 g de chapelure ou mie de pain trempée dans 8 cl de lait

✅ 2 œufs, 1 gros oignon, ail, herbes, sel et poivre pour le goût

Pourquoi votre pain de viande ressort sec

La plupart du temps, le problème vient d’un trio gagnant… mal dosé : viande trop maigre, absence de gras, manque de liant. Au four trop chaud, la viande hachée se contracte, chasse son jus et le résultat est dense. Pour un pain de viande juteux, on a besoin de gras, d’eau et d’un réseau qui les retienne.

C’est là que la ricotta entre en scène : ce fromage apporte eau et gras doux, sans lourdeur. Associée à la mie de pain trempée dans le lait, aux œufs de liaison et aux oignons revenus, elle donne un pain de viande moelleux, même sans chair à saucisse.

Recette de pain de viande moelleux à la ricotta

La méthode est simple ; on prépare un coussin de moelleux, puis on cuit doucement. Ce pain de viande facile au four exige seulement de peu malaxer et de vérifier la cuisson avec un thermomètre de cuisson.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Hydrater chapelure ou mie de pain dans le lait. Faire fondre l’oignon dans un peu d’huile. Technique : Mélanger ricotta, pain égoutté, œufs, aromates et ail. Ajouter la viande sans trop la travailler. Cuisson : Former un pain dans un moule à cake, lisser. Napper ketchup et moutarde, cuire 45–50 min à 180 °C. Finition : Vérifier 75–80 °C à cœur au thermomètre, laisser reposer 10 min avant de démouler et trancher.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total Environ 1 h 15 🔍 Le secret de l’expert La ricotta apporte eau et gras doux ; avec le pain trempé et les œufs, elle crée une texture souple qui retient les jus. ✨ Le twist gourmand : Envelopper le pain de viande de poitrine fumée ; elle protège, parfume et ajoute un contraste croustillant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais tasser la farce ni cuire au-delà de 190 °C ; la viande se contracte, perd son jus et le pain de viande sèche.

Servir et conserver votre pain de viande

On laisse le pain de viande reposer, puis on le tranche et on sert avec une salade. Les restes se gardent 3 jours au réfrigérateur et se réchauffent au four, 150 °C, sous aluminium.