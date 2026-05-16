Quiche petits pois-lardons : ce seul aromate dans la pâte change tout et fait oublier la croûte molle
Votre quiche petits pois lardons sort du four avec une garniture savoureuse mais une pâte plate et sans caractère ? En glissant un seul aromate dans la pâte brisée, tout change de la première bouchée à la dernière.
En mai, l’odeur d’une quiche qui dore dans le four a quelque chose de rassurant : beurre chaud, pâte qui gonfle, grésillement des lardons. Les petits pois croquants apportent leur vert vif et une note sucrée, pendant que la croûte croustillante promet des bouchées généreuses.
Pourtant, on connaît ces quiches où la garniture a du goût mais où la pâte reste molle. Avec une quiche petits pois lardons, le risque est le même : base fade. Tout se joue sur un geste ; au lieu d’arroser l’appareil à quiche d’herbes, on choisit d’aromatiser la pâte à quiche, brisée et sablée, elle‑même. Un seul aromate, du thym dans la pâte à quiche, et la croûte prend des allures de bistrot.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pâte brisée au thym : 250 g de farine T80, 125 g de beurre salé froid, 2 brins de thym effeuillé, 6–7 cl d’eau froide
- ✅ Garniture petits pois-lardons : 200 g de petits pois, 150 g de lardons fumés, 1 c. à café d’huile neutre
- ✅ Appareil à quiche ricotta-crème : 200 g de ricotta, 15 cl de crème entière, 3 œufs, sel, poivre
- ✅ Pour la cuisson : moule de 26–28 cm, billes de cuisson, four préchauffé à 180 °C
Pourquoi glisser le thym dans la pâte change toute la quiche
En glissant le thym directement dans la pâte, on donne du relief à la quiche, pas seulement à la garniture. Les feuilles se mêlent à la farine, puis au beurre, et parfument la pâte. Résultat : une base sablée pour une quiche petits pois lardons ricotta qui soutient le sucré des petits pois et le fumé des lardons sans les couvrir.
Geste n°1 : réussir la pâte à quiche au thym
On mélange farine et thym effeuillé, puis on réalise un sablage beurre-farine pour garder la pâte légère. Une fois reposée, on l’abaisse finement et on la cuit à blanc à 180 °C ; cette étape bloque l’humidité de la garniture et évite le fond de tarte détrempé.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger farine, thym, sel ; sabler avec beurre, eau froide, reposer 30 min.
- Technique : Étaler, foncer le moule, piquer, cuire à blanc 12–15 min à 180 °C.
- Technique : Blanchir pois 3–4 min ; dorer lardons fumés dégraissés, fouetter ricotta, émulsion douce, œufs.
- Finition : Répartir garniture petits pois-lardons, verser appareil à quiche, cuire 30–35 min à 180 °C, laisser reposer 10 min.
Variantes et questions pratiques
Thym sec : on en met un peu moins. Origan ou romarin fonctionnent, seul à la fois. Petits pois surgelés et lardons conviennent.
En bref
- 🍽️ Une quiche petits pois lardons ricotta promet une croûte croustillante et dorée grâce à une pâte brisée sablée travaillée différemment.
- 🌿 Un seul aromate est intégré dès le sablage beurre-farine, puis fixé au repos et à la cuisson à blanc pour soutenir la garniture.
- ⏱️ Entre gestion de la réaction de Maillard, cuisson à 180 °C et temps de repos, chaque détail pèse sur le goût final de la quiche.
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