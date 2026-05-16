Quiche petits pois-lardons : ce seul aromate dans la pâte change tout et fait oublier la croûte molle

Votre quiche petits pois lardons sort du four avec une garniture savoureuse mais une pâte plate et sans caractère ? En glissant un seul aromate dans la pâte brisée, tout change de la première bouchée à la dernière.

En mai, l’odeur d’une quiche qui dore dans le four a quelque chose de rassurant : beurre chaud, pâte qui gonfle, grésillement des lardons. Les petits pois croquants apportent leur vert vif et une note sucrée, pendant que la croûte croustillante promet des bouchées généreuses.

Pourtant, on connaît ces quiches où la garniture a du goût mais où la pâte reste molle. Avec une quiche petits pois lardons, le risque est le même : base fade. Tout se joue sur un geste ; au lieu d’arroser l’appareil à quiche d’herbes, on choisit d’aromatiser la pâte à quiche, brisée et sablée, elle‑même. Un seul aromate, du thym dans la pâte à quiche, et la croûte prend des allures de bistrot.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte brisée au thym : 250 g de farine T80, 125 g de beurre salé froid, 2 brins de thym effeuillé, 6–7 cl d’eau froide

✅ Garniture petits pois-lardons : 200 g de petits pois, 150 g de lardons fumés, 1 c. à café d’huile neutre

✅ Appareil à quiche ricotta-crème : 200 g de ricotta, 15 cl de crème entière, 3 œufs, sel, poivre

✅ Pour la cuisson : moule de 26–28 cm, billes de cuisson, four préchauffé à 180 °C

Pourquoi glisser le thym dans la pâte change toute la quiche

En glissant le thym directement dans la pâte, on donne du relief à la quiche, pas seulement à la garniture. Les feuilles se mêlent à la farine, puis au beurre, et parfument la pâte. Résultat : une base sablée pour une quiche petits pois lardons ricotta qui soutient le sucré des petits pois et le fumé des lardons sans les couvrir.

Geste n°1 : réussir la pâte à quiche au thym

On mélange farine et thym effeuillé, puis on réalise un sablage beurre-farine pour garder la pâte légère. Une fois reposée, on l’abaisse finement et on la cuit à blanc à 180 °C ; cette étape bloque l’humidité de la garniture et évite le fond de tarte détrempé.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, thym, sel ; sabler avec beurre, eau froide, reposer 30 min. Technique : Étaler, foncer le moule, piquer, cuire à blanc 12–15 min à 180 °C. Technique : Blanchir pois 3–4 min ; dorer lardons fumés dégraissés, fouetter ricotta, émulsion douce, œufs. Finition : Répartir garniture petits pois-lardons, verser appareil à quiche, cuire 30–35 min à 180 °C, laisser reposer 10 min.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 30 🔍 Le secret de l’expert Le thym se dissout dans le gras ; lié au beurre lors du sablage, il parfume la pâte et la croûte dorée par réaction de Maillard. ✨ Le twist gourmand : Ricotta émiettée et quelques petits pois en surface avant cuisson apportent relief et touches crémeuses. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter surplus de thym et une cuisson à blanc bâclée ; la pâte deviendrait amère et molle.

Variantes et questions pratiques

Thym sec : on en met un peu moins. Origan ou romarin fonctionnent, seul à la fois. Petits pois surgelés et lardons conviennent.