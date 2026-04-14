Frelon asiatique : ce déchet de cuisine que les restaurateurs brûlent pour sauver vos soirées en terrasse

À la nuit tombée, certains restaurateurs allument une simple coupelle qui fait soudain reculer les frelons asiatiques autour des tables. Quel est ce rituel discret que l’on peut reproduire chez soi ?

Sur la terrasse, les verres tintent, les assiettes arrivent… jusqu’au bourdonnement grave d’un frelon qui tourne au‑dessus des verres. Les clients reposent leur boisson, l’ambiance se fige, certains filent à l’intérieur. Dans les zones infestées, une soirée peut se vider en quelques minutes.

Face au frelon asiatique (Vespa velutina), arrivé en France vers 2004 et dont chaque nid peut avaler plus de 10 kilos d’insectes par saison, les restaurateurs n’ont pas attendu les plans officiels. Sur leurs tables, une simple coupelle de marc de café brûlé contre le frelon asiatique change la donne.

Sur les terrasses, la fumée qui fait reculer les frelons

Ce qu’ils font brûler n’a rien de mystérieux : du marc ou du café moulu bien sec, posé dans une petite coupelle en céramique ou en aluminium. Gratuit, déjà là en cuisine, sans parfum chimique, il est devenu aussi indispensable que les bougies d’ambiance.

La fumée crée une véritable barrière olfactive. Elle brouille l’odorat du frelon et lui envoie un signal d’incendie, donc de fuite. Une coupelle qui fume lentement protège environ 5 à 10 m² pendant 20 à 30 minutes ; deux ou trois bien placées suffisent pour une terrasse classique.

Bien l’utiliser chez soi : la méthode des restaurateurs

Nous avons tous déjà tenté d’allumer un bâton d’encens détrempé qui s’éteignait aussitôt : avec le marc de café, c’est pareil. Frais, il contient trop d’eau, rate l’allumage dans environ 70 % des cas et dégage une fumée lourde. Le secret des pros ? Le faire sécher avant.

Dans les cuisines, le marc du midi était simplement étalé sur une plaque : une heure au four à 50 °C, ou 2 à 3 heures au soleil, et il devient friable. À la maison, on le verse en fine couche dans une coupelle ininflammable, on l’allume, puis on laisse la braise fumer près de la table, côté vent dominant. Petit bonus : une pincée de thym ou quelques clous de girofle renforcent l’odeur qui dérange les frelons.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Coût de l’astuce 0 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La fumée très odorante du marc de café sec brouille l’odorat du frelon asiatique et est perçue comme un début d’incendie, ce qui déclenche un réflexe de fuite loin de la table. 💡 Le petit plus : Associer au marc quelques brins de thym ou quelques clous de girofle pour renforcer encore l’effet répulsif sans ajouter de produits chimiques. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Compter sur cette fumée pour traiter un nid installé ou utiliser du marc encore humide qui ne brûle presque pas.

Une astuce de confort, à intégrer dans la vie du jardin

Cette fumée de café reste un répulsif de confort : elle éloigne, elle ne détruit pas. Dès qu’un nid est repéré près de la maison ou du jardin, ces astuces deviennent insuffisantes et il faut faire intervenir un professionnel équipé, plutôt que de jouer les apprentis désinsectiseurs.

Pour les soirs d’été sans nid visible, l’astuce offre en revanche un vrai confort, en mode zéro déchet. Une fois les cendres bien refroidies, on en épand une fine pellicule au pied des rosiers, hortensias et autres plantes friandes de sols légèrement acides.