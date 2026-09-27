Fruits du pommier du voisin dans votre jardin : cette règle du Code civil que tout le monde ignore peut vous coûter cher

Un simple pommier de jardin a suffi à déclencher une dispute à la fin septembre, jusqu’au guichet de la mairie. Que révèle vraiment la loi sur ces fruits tombés d’un arbre voisin ?

Fin septembre, le pommier du voisin ploie sous les fruits. Une bourrasque, et les pommes roulent sagement sous la clôture, dans l’herbe fraîchement tondue. On les ramasse presque machinalement, certain de rendre service… jusqu’au moment où le voisin réclame « ses » pommes, un peu vexé.

La discussion a vite tourné court, au point de pousser un passage en mairie pour trancher. Là, surprise : l’agent a ouvert le Code civil et expliqué que la situation était tout sauf anecdotique. Chaque automne, la même question revient : à qui appartiennent vraiment ces pommes tombées du ciel… ou plutôt de l’arbre du voisin ?

Quand quelques pommes vous amènent au guichet de la mairie

Dans l’affaire de ce pommier, chacun était persuadé d’avoir raison. Le voisin, propriétaire de l’arbre, estimait que tous les fruits lui revenaient. De l’autre côté, le propriétaire du terrain voyait simplement des déchets organiques à ramasser, qu’il pensait légitime de garder pour sa tarte du dimanche.

Ce cas n’a rien d’isolé. Les services municipaux et les bénévoles en conciliation reçoivent chaque automne les mêmes interrogations :

peut-on garder les fruits tombés chez soi ?

chez soi ? a-t-on le droit de cueillir ce qui dépasse de la clôture ?

que faire si le voisin s’emporte ?

Ce que dit vraiment la loi sur les fruits tombés de l’arbre du voisin

L’article 673 du Code civil est très clair : les fruits qui tombent naturellement d’un arbre appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel ils se trouvent, et non au propriétaire de l’arbre. Si les pommes du pommier voisin finissent dans votre pelouse, elles sont donc légalement à vous.

En revanche, tant qu’un fruit reste accroché, il appartient au propriétaire de l’arbre, même si la branche surplombe votre jardin. Aller cueillir ces pommes « chez vous » sur une branche qui dépasse revient à toucher à la propriété d’autrui, ce qui peut être vu comme un vol. La bonne attitude consiste à patienter qu’elles tombent d’elles-mêmes… ou à demander l’autorisation.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité avec le voisinage ++ 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? S’appuyer calmement sur l’article 673, texte officiel et vérifiable, coupe court aux idées reçues et remet tout le monde sur une base commune, sans attaque personnelle. 💡 Le petit plus : proposer de partager une partie des pommes ou d’en transformer ensemble en jus pour apaiser les tensions. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Cueillir en douce les fruits sur l’arbre ou lancer une dispute sans s’être renseigné ni tenté le dialogue.

Comment éviter qu’un pommier ne gâche vos relations de voisinage

Dans la majorité des cas, une simple conversation suffit. Expliquer que la loi prévoit que les fruits tombés appartiennent au propriétaire du sol, montrer le texte sur son téléphone et proposer un partage permet souvent de désamorcer la crispation avant qu’elle ne s’installe.

Si le climat reste tendu, la mairie et le conciliateur de justice peuvent aider gratuitement à trouver un accord. D’ailleurs, cette règle ne concerne pas que les pommes : elle vaut aussi pour les prunes, noix ou cerises qui franchissent la clôture. Autant la connaître pour que les récoltes restent un plaisir, et non un motif de conflit.