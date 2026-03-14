GiFi: cet outil 2-en-1 à moins de 17 € va faire oublier vos désherbants chimiques dès ce printemps

Bidons de désherbant chimique toujours au garage, herbes folles partout au printemps : beaucoup cherchent une solution simple et légale. Ce désherbeur thermique électrique GiFi à moins de 17 € promet de changer la donne, mais tient‑il vraiment ses promesses ?

À chaque sortie de l’hiver, le scénario se répète : des touffes d’herbes se glissent entre les pavés, longent les bordures, s’incrustent au pied des pots. Beaucoup ont encore un vieux bidon de désherbant chimique au fond du garage, même si les envies ont changé, tout comme la réglementation qui limite désormais fortement ces produits au jardin.

Dans ce contexte, une autre piste séduit de plus en plus : chauffer la plante plutôt que l’asperger. Chez GiFi, un brûleur à herbes électrique 2 en 1, vendu 16,99 € selon les magasins participants et les stocks, promet justement de remplacer le désherbant traditionnel ce printemps. Un outil double fonction qui vise les allées, la terrasse… mais aussi quelques travaux de bricolage.

Un désherbeur thermique électrique GiFi double fonction pour oublier les bidons

Concrètement, il s’agit d’un décapeur thermique électrique qui sert aussi de désherbeur. Sa résistance chauffe l’air entre environ 100 °C et 650 °C, de quoi créer un choc thermique sur les mauvaises herbes et ramollir peintures ou plastiques selon l’embout choisi. Le manche pliable permet de travailler debout, en adaptant la longueur à la zone à traiter.

L’appareil est livré avec 5 embouts : un pour concentrer la chaleur sur une touffe d’herbe, un pour décaper la peinture, un pour allumer le barbecue, et d’autres pour aider au dérouillage ou au formage de certains plastiques. L’idée est simple : un seul outil, réutilisable saison après saison, à moins de 17 € soit environ 18 €, plutôt que des bidons à racheter régulièrement.

Comment utiliser le brûleur à herbes GiFi pour des allées propres au printemps

Le moment idéal se situe au début du printemps, quand les jeunes pousses sont encore tendres. On commence par repérer les zones les plus envahies : joints de pavés, fissures de dalle, bas de clôture, bordures. Le sol doit être sec et dégagé pour bien voir ce que l’on fait et éviter que des débris n’entrent en contact avec la buse brûlante.

Une fois l’appareil chaud, on approche l’embout de la mauvaise herbe et on reste quelques secondes au-dessus, sans chercher à la carboniser. Le but est de l’affaiblir, pas de la réduire en cendres. La plante jaunit puis sèche dans les jours qui suivent. Il suffit ensuite de ramasser les résidus et, si besoin, de tirer doucement sur les racines qui se détachent beaucoup plus facilement.

Un bon plan GiFi à 16,99 € à compléter avec quelques gestes malins

Dès la première utilisation, l’effet est visible sur les surfaces minérales : allées, terrasse, bordures de massifs. Comme il n’y a pas de produit pulvérisé, aucune zone n’a besoin d’être mise à l’écart des enfants ou des animaux, ce qui rassure de nombreux foyers. Et le calcul financier parle de lui-même : un achat unique de 16,99 €, soit environ 18 €, à comparer aux solutions prêtes à l’emploi qu’il faut racheter plusieurs fois dans l’année.

Pour limiter la repousse, le plus efficace reste de compléter l’action du désherbeur thermique électrique GiFi par un bon paillage : écorces, tontes bien sèches, feuilles mortes ou paillis du commerce. Cette couche étouffe les nouvelles pousses et espace les séances de désherbage. Sur de toutes petites zones, l’eau très chaude peut aussi dépanner ponctuellement. Reste à décider si un bidon chimique a encore sa place sur l’étagère du garage cette année.