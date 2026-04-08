Ginkgo biloba en pot : cette erreur ruine vos terrasses, voici les variétés naines à privilégier

Sur balcon ou terrasse, le Ginkgo biloba fait rêver avec son feuillage doré, mais sa culture en pot interroge encore. Variétés naines, volume du bac et exposition décident de son avenir urbain.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Ginkgo biloba (variétés naines) 🌸 Nom courant Ginkgo, arbre aux quarante écus 📏 Dimensions 0,8 à 2 m de haut en pot selon la variété, largeur équivalente ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre, éviter le plein soleil brûlant en été ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C en pleine terre ; protéger le pot sous -10 °C 🍂 Feuillage Caduc, en éventail, vert en été, jaune d’or en automne

Chaque automne, ses feuilles en éventail se changent en pluie d’or sur les trottoirs. De quoi donner envie d’inviter un Ginkgo biloba sur la terrasse… puis de douter en imaginant cet arbre millénaire coincé dans un simple bac.

Bonne nouvelle, ce “fossile vivant” s’est très bien adapté à la vie urbaine, à condition de respecter quelques règles de base. Variété, volume du pot, arrosage maîtrisé : la différence entre un ginkgo qui dépérit et un petit arbre radieux se joue là. Et certaines sélections naines ont déjà fait leurs preuves en pot.

Ginkgo biloba en pot : oui, si l’on pense en version miniature

Dans la nature, l’arbre aux quarante écus grimpe très haut ; sur une terrasse, il reste pourtant sage quand on choisit une forme naine ou à croissance lente. Les sélectionneurs ont obtenu des ginkgos compacts dont l’encombrement en pot reste généralement compris entre 80 cm et 2 m de hauteur, selon la variété et le volume du contenant.

La grande erreur a souvent été commise : installer en bac de grands ginkgos comme ‘Autumn Gold’ ou ‘Saratoga’, faits pour les parcs. Ils ont fini par étouffer balcon et voisins. Pour éviter ce scénario, mieux vaut viser d’emblée un ginkgo nain ou très compact, prévu pour les petits espaces.

Les bonnes variétés pour une terrasse chic et durable

Plusieurs sélections se comportent particulièrement bien en pot, avec une silhouette décorative et une pousse mesurée :

‘Troll’ (0,80 à 1,20 m) : petite sphère très dense, croissance lente, idéale sur table basse ou petit balcon ;

‘Mariken’ (1 à 1,50 m) : souvent greffé sur tige, il forme une boule régulière très graphique ;

‘Chris Dwarf’ (1 à 1,80 m) : compact, s’élargit sans prendre trop de hauteur ;

‘Horizontalis Nana’ (0,80 à 1,20 m) : forme basse et étalée pour grands bacs larges ;

‘Survivor’ et ‘Yellow Mellow’ (1,50 à 2 m) : silhouettes denses, superbes jaunes à l’automne ;

‘Variegated Finger’ : feuillage panaché crème, très original ;

‘Munchkin’ ou ‘Chase Manhattan’ : ports arrondis, parfaits pour une terrasse contemporaine.

Sur un balcon étroit, on a privilégié les ultra-compacts comme ‘Troll’ ou ‘Horizontalis Nana’. Les terrasses plus généreuses ont accueilli ‘Mariken’ ou ‘Survivor’, qui structurent l’espace sans l’écraser. L’important reste d’anticiper la place à 5 ou 10 ans, et non l’allure du petit sujet en pot de 3 litres.

Planter et chouchouter un ginkgo en bac

Un ginkgo même nain développe des racines puissantes : prévoyez dès le départ un pot d’au moins 40 à 60 l, avec plusieurs trous de drainage et une couche de graviers ou de billes d’argile. On a utilisé avec succès un substrat riche mais drainant, mélange de terre de jardin, de bon terreau et de sable grossier ou pouzzolane. Installez le pot au soleil ou à la mi-ombre, en évitant les terrasses plein sud où le mélange sèche à vue d’œil.

En pot, la motte a séché beaucoup plus vite qu’en pleine terre : des arrosages réguliers ont donc été nécessaires, mais seulement quand la surface commençait à sécher, jamais avec de l’eau stagnante. Un paillage décoratif a limité l’évaporation. La croissance étant encore plus lente en bac, la taille s’est résumée au bois mort et à quelques retouches de silhouette en fin d’hiver. Tous les trois à cinq ans, un rempotage printanier dans un contenant un peu plus grand, associé à une protection du pot en cas de fortes gelées, a suffi pour garder un ginkgo en pleine forme sur la terrasse pendant de longues années.